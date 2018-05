Para Andrés que lo mira por Instagram: la chicana familiar de la mamá de Zaira y Wanda tras el escándalo

Qué hace Nora Colosimo mientras su ex marido afronta una nueva tormenta mediática.

El padre de Wanda y Zaira Nara, Andrés, no para de recibir malas noticias por parte de su círculo intimo. Después de las declaraciones de su ex novia, Florencia Olivera, quien lo acusó de haberla golpeado, vino el tan anunciado safarí que harán sus hijas con sus respectivos maridos e hijos y al que también fue invitada su ex esposa, Nora.

Pero la cuestión no quedó ahí. El marido actual de su ex, Roberto Blanco, si se encuentra en el viaje familiar según dejó ver la propia Nora en su perfil de Instagram en donde compartió historias y posteos de su actual pareja jugando con sus nietos. Cabe destacar que Andrés sólo conoce a los varones que Wanda tuvo con Maxi López, pero nunca vió ni a Francesca, Isabella; ni a Malaika, la única hija de Zaira.

Las publicaciones fueron realizadas a pocos días de la declaraciones de Olivera y de la defensa que tuvo que salir a esgrimir Nara. Sus hijas y su ex mujer partirán a continente africano para realizar un safari que dependía de si el capitán del Inter y goleador del Calcio, Mauro Icardi, era convocado o no por el técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, para disputar el Mundial de Rusia. Como se quedó afuera de los 23 que irán a la Copa del Mundo se reactivó el plan.

Mientras las "mujeres Nara" planifican su viaje, se presentó en Intrusos su ex novia y reveló que las cosas se complicaron a principios de este año, cuando el mediático la atacó brutalmente en su casa. Sin embargo, este miércoles Andrés decidió salir a defenderse y denunció que Olivera dice mentiras y que la realidad es que su ex pareja está "muy mal psicológicamente".

Andrés Nara negó haberle pegado a su novia.

"Todo lo que dijo Florencia es falso por completo, nunca en mi vida se me hubiera cruzado la idea de levantarle la mano a una mujer", aclaró Nara, al mismo tiempo que sostuvo que él y Olivera en realidad nunca fueron novios.

"Yo la quise dejar, y ella me amenazó con matarse. Me mandó fotos de que se había cortado las venas, entonces yo la fui a buscar a la perfumería (donde trabaja) y fuimos a Nordelta a tomar algo, cuando estábamos yendo ella me empezó a decir que se iba a matar, yo le dije que se tranquilice, cuando llegamos ahí, me dijo que se quería tirar del auto", contó Andrés, en referencia a que tras ese episodio, ambos se dirigieron a la comisaría porque Olivera quería denunciarlo falsamente por violencia.

"Ella dijo que tenía marcas en la cara de los golpes, ¿a vos te parece que en la comisaría la van a dejar ir y a mi también si tiene la cara lastimada?", preguntó el mediático. En relación a esto, Nara explicó que todo esto es un invento de su ex, ya que siempre quiso ser famosa y ahora lo puede lograr mientras sale en la TV para hablar de él.

Nara negó haber sido novio de Olivera.

"Yo dejo mi celular en manos de la Justicia, pero si ven las cosas que me ponía Florencia, a esta chica la internan, ella me mandó 14 amenazas de muerte y hasta me decía que hablaba con Wanda y era mentira", cerró.