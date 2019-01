¡Para vos, Luciano! El sensual posteo “pide chongo” de Sabrina Rojas en bikini

Una semana después de anunciar su separación en “Intrusos”, Sabrina Rojas hace alarde de su flamante soltería y compartió una sensual postal en su cuenta de Instagram. ¿El detalle? El llamativo pedido de “chongos” que agregó como comentario.

El sensual posteo de Sabrina Rojas a una semana de anunciar su separación.

“¡Este cuerpo estaría necesitando mucho chongo como nunca!”, disparó la modelo de 38 años desde las redes sociales. En la foto, la rubia se muestra en una campaña de trajes de baño y en la playa.

Luciano Castro y Sabrina Rojas anunciaron su separación en "Intrusos".

"Hay un desgaste de la vida, no hay una fecha. La rutina trae un desgaste tremendo, pero no pasó nada. Hubo hastío”, precisó en su momento durante un móvil al ciclo Intrusos. Luciano Castro, su todavía marido, dio más detalles: “Muchas veces sana una separación para poder estar mejor, y muchas veces no. Así que veremos, somos gente madura, nos queremos, nos amamos”.