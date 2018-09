Paul McCartney sorprendió a los fanáticos al brindar un concierto en una estación de trenes

Paul McCartney parece disfrutar mucho de las sorpresas y, tras haber participado en el show de Jimmy Fallon donde tomó de imprevisto a algunos de sus fans, llegó hasta la estación Grand Central de Nueva York par improvisar un concierto que congregó una multitud de gente.

Ya el jueves por la tarde el rumor de un recital del ex Beatle en la Gran Manzana empezó a tomar fuerza, apalancado por su nuevo disco Egypt Station que recién acababa de salir del horno.

De repente, el viernes por la noche en el Vanderbilt Hall se escuchó un chasquido, unas palmadas y un “Oh! Oh!”. De ahí en más todo fue una locura para quienes estaban en la estación.

Con su clásico "Hey Jude", McCartney, de 76 años, dio paso a una noche que muchos recordarán toda su vida.

Pero este show no fue sorpresivo para todos, también hubo unos 300 invitados donde se encontraba personalidades como Meryl Streep que no paraba de cantar y bailar con Nancy Shevell, esposa del músico. También estaban Jon Bon Jovi, el actor Steve Buscemi, la comediante Amy Schumer, la modelo Kate Moss y el propio Fallon, que no pudo contener la emoción.

De imprevisto también se hizo presente Sean Lennon, hijo de John, mientras un poco más atrás se amontonaban cientos de personas.

Fueron dos horas de show para invitados y ocasionales transeúntes.

En un espectáculos de dos horas no faltaron clásicos como "Let it Be", "Can't Buy Me Love", "A Hard Day's Night" y "Lady Madonna" y también aquellos de su repertorio solista como "I've Got a Feeling", "Hi Hi Hi" y "1985".