“¡Pedorras!”: la furia de Luli Fernández por el cyberbulling que le hacen por su embarazo

Después de más de tres años de matrimonio, Luli Fernández y el abogado Cristian Cúneo Libarona anunciaron hace un mes que la modelo de 30 años está esperando su primer hijo. Desde entonces, la morocha comparte fotos en su cuenta de Instagram, pero sufre a diario el cyberbulling que le hacen algunos usuarios de la red social.

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona esperan su primer hijo.

Que si es fría con su pareja o si se toca mucho la panza. Las críticas están a la orden del día y la modelo, que atraviesa el cuarto mes de gestación, decidió comenzar a bloquear a los usuarios que la agreden.

Luli Fernández atraviesa su cuarto mes de gestación.

“Descubrí el botón de bloquear y no sé si será el hormonazo o qué, pero tengo nula tolerancia a los mensajes de pedorras mala onda nivel: '¡Qué foto fría!'; '¡Qué falta de emoción!'; 'Ahora te agarrás la panza en todas las fotos'. Yes, tengo un dedo poderoso que silenciará tu mala onda y no temo usarlo”, se descargó con una story. Cortito y al pie.