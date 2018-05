Peleas con su pareja y obsesión con los gérmenes: Adabel Guerrero habló de su crisis personal

Hace diez días, y a un mes de haber sido madre por primera vez, Adabel Guerrero sorprendió a sus seguidores con un llamativo mensaje que decía que por cuestiones personales, había decidido alejarse durante un tiempo de las redes sociales.

Tras una semana de ausencia, la ex vedette volvió a Instagram y contó que su crisis estuvo relacionada con una obsesión que se le generó por la salud de su beba, y por varios problemas que debió sortear junto a su pareja, Martín Lamela.

Adabel Guerrero confesó que se obsesionó con los gérmenes.

Según explicó en un video en vivo, contó que decidió alejarse de todo durante algunos días porque necesitaba estar sola para pensar sobre los sentimientos que tenía, y sobre la forma en que trataba a su pareja.

"Necesité aislarme un poco, hasta con mi marido, estuve todo un día entero encerrada en mi habitación, llorando, porque necesitaba pensar. No dormir tampoco ayuda, y a veces es mejor no hablar, o pensar antes de hacerlo, sobre todo si en el medio involucrás a otras personas que no tienen nada que ver", aclaró, al mismo tiempo que agregó que afortunadamente, no se separó de Lamela.

Adabel Guerrero y Martín Lamela están en pareja hace 10 años.

"Ahora estamos mejor y tuvimos charlas que nos sirvieron para ponernos de acuerdo, hace 10 años que estamos juntos y por suerte siempre seguimos adelante", dijo con una sonrisa, para después aclarar que en los últimos meses vivió una crisis muy fuerte con la llegada de su beba, Lola.

Según sostuvo la bailarina, lo que le pasó es que se obsesionó con la salud de su beba, y con la posibilidad de que pudiera contagiarse alguna enfermedad. Por esto mismo, no dejó que ningún familiar ni amigo fuera a visitar a la recién nacida a la clínica, motivo por el su pareja se enojó bastante.

Guerrero hizo un video para explicar su crisis personal.

"No quería que nadie se acercara a Lola hasta el mes. Mi vida depende de ese bebé en este momento, y además pasó algo que no se sabía, que es que dos semanas antes de que naciera Lola, la mamá de Martín quedó en coma inducido por una enfermedad. Tiene un problema pulmonar muy jodido, imagínense lo difícil que fueron las últimas semanas, porque el ambiente no era el ideal, no sabíamos si la mamá de Martín iba a salir de esa situación o no", dijo angustiada.

"Nos daba bronca pensar que Mimi (su suegra) podía no conocer a su nieta a dos semanas de nacer, fue todo muy fuerte, así que cuando nace Lola, yo a esa situación le agregué que estaba obsesionada con los gérmenes y Martín venía del hospital, entonces ni bien traspasaba la puerta de casa, lo hacía bañarse dos veces por día y metía toda la ropa en el lavarropas. Para mi era como que el enemigo llegaba a casa", se animó a confesar.

Finalmente, la morocha comentó que después de varias charlas, las cosas entre ella y Lamela mejoraron, por lo que ahora la crisis ya pasó y se encuentra feliz de estar con su hija en su casa.