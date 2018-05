"Pene facial", el asqueroso tratamiento de belleza que es furor en Hollywood

Mantener la piel tersa y suave es una de las obsesiones de las estrellas de Hollywood, y para eso no vacilan en apelar a cualquier medio disponible. Sandra Bullock y Cate Blanchett son dos estrellas de Hollywood y están en plena campaña de promoción de su película Ocean's Eight. No le vino mal, ni a la piel de ambas ni a la película que coprotagonizan, que revelaran que están haciendo un curiosísimo tratamiento con lo que denominaron "pene facial". Ahora bien: ¿alguien piensa acaso que hay esperma de varón en la crema que las damas utilizan? La propia Cate Blanchett dice que la crema que le recomendó Sandra Bullock (la llama "Sandy", lo que recuerda a un querible postrecito que hemos degustado quienes vivimos algunas décadas, cuya textura podría evocar a la crema que usan las damas) huele un poco a esperma.

Cate Blanchett y Sandra Bullock: café con leche para dos.

Sin embargo, esto es peor. Mucho peor. Según explican en el sitio oficial de "Georgia Louise", la reconocida empresa de tratamientos faciales que asiste a las superestrellas, no hay semen humano en la cremita que usan las actrices, que no es otra que la Hollywood EGF Facial (Hollywood Epidermal Growth Facial). Si quieren semen en sus rostros, entonces, deberán procurárselo por otros medios. Ahora bien, cuando Sandra Bullock hablaba de "pene facial", no estaba tan errada. Claro, ella dijo "pene", no esperma. Y, en efecto, la base de la mágica crema es el pene humano.

¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando, Sandy?

Según explican las especialistas de Georgia Louise, el gran secreto de la crema que mantiene impecable el cutis de las estrellas son las células de prepucio de recién nacidos surcoreanos. ¿Me estás jodiendo?

No, para nada.

En efecto, eso es lo que dice el sitio oficial de la empresa Georgia Louise. ¿Qué tienen las células del prepucio de los bebés surcoreanos que otros prepucios no tengan? Nunca lo sabremos, para eso están los especialistas. El tratamiento cuesta apenas 650 dólares, que es lo mismo que decir 528 euros, que es lo mismo que decir un montón de plata. ¿Cómo extraen las células del prepucio de los bebés surcoreanos? La empresa no lo informa y este cronista prefirió no averiguarlo.