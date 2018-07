Pezonazi: Esmeralda Mitre se fotografió con un vestido hot y dijo que la hicieron "quedar como una antisemita"

Esmeralda Mitre fue una de las invitadas a la mesa de Mirtha Legrand. Pese a que tenía la esperanza de hablar de su trabajo actoral en la obra "La reunificación de las dos Coreas" en el teatro San Martín, terminó criticando la mala actitud de sus colegas que no la apoyaron cuando vivió una situación de acoso y extorsión.

"Yo quiero decir algo: finalmente, yo fui la Ni Una Menos y todas las actrices marcharon. Pero a mi me dolió, no recibir de ninguna de las que supuestamente eran mis amigas, ni siquiera una solidarización -sic- en Twitter”, sostuvo y agregó. "Eso habla de que es una conveniencia propia o una hostilidad tremenda hacia mi".

Hace unos meses, estuvo en el centro de una polémica con el ex presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, luego de cuestionar en una entrevista el numero de víctimas del Holocausto, tal como lo había hecho su esposo Darío Lopérfido con el de los desaparecidos. Para pedir disculpas, la actriz aceptó reunirse con Cohen Sabban en su casa, y fue luego de ese encuentro que ella denunció que el la acosó sexualmente, y que además le pidió 80 mil dólares para "perdonarla" por lo que dijo.

Sobre esto, Mitre sostuvo que muchos medios utilizaron lo que dijo para acusarla de antisemita. "Hice una comparación y yo creo que eso no me convierte para nada en alguien antisemita, porque no hice ningún comentario agresivo, simplemente fue un pensamiento que puede tener mucha gente. Quisieron aprovechar para cortarme la cabeza y apareció en todos los medios como una antisemita, algo que jamás fui. Me crié en una familia donde había rabinos en mi casa, estuve en contra de cualquier discriminación, en esa cultura no estaba permitido", dijo en un intento de aclarar sus propias palabras.

Como si fuera poco, aseguró que lo que vivió la dejó afectada y que en el momento entró en pánico. "Estaban en todos los medios criticándome. Sentí que aprovecharon mi vulnerabilidad con respecto al poder", contó. Además, durante el almuerzo, Mitre brindó detalles sobre la reunión que mantuvo con Cohen Sabban.

"Primero hay un encuentro en la DAIA donde me citan para que me disculpara y yo fui a disculparme. Les pedí que si lloraba no filtraran mi llanto, para no parecer una víctima ni dar pena. Me dijeron 'nosotros no te vamos a perdonar'. Fue algo muy delicado, yo no pude levantarme de mi cama durante dos semanas", contó quebrada.

Días atrás, la joven se mostró en una producción especial para la revista Gente muy sugerente. Posó con su vestido de casamiento al que resignificó y se definió como una artista "entregada al dolor y al arte".