Pitu Blázquez, durísimo contra su ex, Mica Viciconte: "Ella quería ser famosa"

Antes de comenzar su relación con Fabián "Poroto" Cubero, Mica Viciconte fue novia durante dos años de su ex compañero en Combate, Pitu Blázquez.

Viciconte y Blázquez tuvieron un noviazgo de dos años.

Y ahora, el joven decidió dialogar sobre aquella relación con revista Pronto, asegurando que se separó de la rubia porque ambos tenían "diferentes prioridades en la vida".

"No le tengo rencor"

"Era muy difícil congeniar y por eso decidí terminar la relación. Que quede claro que no la juzgo y que le deseo lo mejor, porque no le tengo ningún tipo de rencor. A ella le importaba trabajar en el medio y ser famosa y yo no tenía esa prioridad. Mi vida pasa por otro lado", explicó.

Al mismo tiempo, Blázquez dejó entrever que Viciconte no comulgaba del todo con su vocación de enseñar acrobacia a personas discapacitadas.

"Es algo frecuente que la gente no entienda lo que nosotros hacemos y no trate a las personas de igual a igual porque no pueden dejar de ver la silla de ruedas", señaló. "Y ojo, no por maldad sino por ignorancia. Y tampoco lo digo solo por Micaela, porque es algo muy común".