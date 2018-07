Polémico: el psicólogo Díaz Castelli intentó frenar la difusión de sus audios con Rocío Gancedo

Rocío Gancedo se suicidó a los 29 años. Se tiró del quinto piso del edificio en el que vivía, en Las Cañitas, el 29 de noviembre pasado. Hasta aquí, es lo que sabe su familia, quienes sostienen que hay algo oculto en esta historia que motivó a la modelo a tomar esta drástica decisión. Las dudas, sin embargo, crecen con la figura de quien señalan como gran responsable: Gervasio Díaz Castelli.

El psicólogo fue el primero en consolar a la familia en Las Cañitas y al día siguiente los acompañó a la morgue.

Pese a que el psicólogo sostuvo –hace ya ocho meses- que no había tratado a la joven de manera profesional, sino que la contuvo y aconsejó "como amigo", una serie de polémicos y escandalosos audios confirmaron que no solo fue su paciente, sino que también se aprovechó de la frágil situación que estaba atravesando la ex participante de Gran Hermano.

Con este escrito, Díaz Castelli intentó que se difundieran los audios que lo comprometen.

En algunos de los registros, se lo escucha al propio Díaz Castelli describir cómo la observó en las sesiones de terapia y brinda su diagnóstico. "Una depresión te actualiza viejas angustias e historias, como el tema del abuso, yo escuchándola en cuatro sesiones, eso fue lo menor. Acá el tema fue una madre fría y desafectiva”, señalaba el terapeuta.

Sin embargo, en otras escuchas, su tono profesional se desvanece y hasta increpa a Rocío, irritado por los reclamos económicos de la rubia. "Cuando uno está en crisis y mal, uno tiende a proyectar ciertos aspectos de uno sobre las personas. Es todo una gran masa proyectiva que ahora nos lo estás haciendo a nosotros dos, ¿viste? Somos dos perversos”, asegura el psicólogo.

Pero el mensaje no terminó ahí y Díaz Castelli se defiende: “Me hablás de dinero cuando te di cinco mil pesos. No sólo que no tenés la grandeza de agradecer, sino que encima te lo di de onda porque yo sé que no tenés un mango en el día a día. ¡Sabés lo que me cuesta a mí! Soy un kiosquito, estoy todo el día laburando”, dijo, visiblemente molesto.

Pero el audio que despertó la furia de la familia de Rocío llegó días después de la muerte de la modelo, en el que el psicólogo manifestaba su intención de atar a la cama a Rocío para practicarle "sexo trash". “Es todo una gran masa proyectiva que ahora nos lo estás haciendo a nosotros dos, ¿viste? Somos dos perversos”, aseguraba el profesional.

Esto motivó la rápida respuesta del psicólogo, quien enterado de que se iban a dar a conocer dichos audios, intentó a través de un pedido a la Fiscalía N°30 que detuvieran dicha difusión. “La mayor preocupación de Díaz Castelli era que no se difundieran sus conversaciones. Nunca tuvo tristeza por lo que le pasó a Rocío, solo intentó cuidarse”, señalan desde el entorno de la modelo.

En el documento presentado ante la Justicia por los abogados del psicólogo, Gabriel Mario Presa y Nicolás Vinuesa, al que tuvo acceso BigBang, Díaz Castelli intentó impedir que salieran por el programa que conduce Jorge Rial los audios que tuvo en su momento con la ex GH, asegurando que “podrían perjudicar” a terceros o pacientes que venía tratando.

“Esta situación podría perjudicar a estas personas, toda vez que se pondría en conocimiento público aspectos vinculados con sus afecciones psicológicas y/o psiquiátricas y sus respectivos tratamientos. La difusión de estos contenidos no solo podría configurar aspectos insalvables para estos pacientes, sino también significarían la violación del secreto profesional..”, reza el escrito.

l psicólogo quedó imputado en la causa que investiga el suicidio de Rocío.

Según el entorno de la modelo, la única intención de Díaz Castelli con este escrito fue evitar la propia condena social que cayó sobre él producto de los audios, ya que ellos desconocían el vínculo inapropiado que el psicólogo imputado mantenía con Rocío. El caso N° 74163/2017 caratulado "Rocio Gancedo S/ Averiguación de Muerte Dudosa" está siendo investigado por la Fiscalía N°30 y tiene como único imputado al propio Díaz Castelli.