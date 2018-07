Politti enfrentó a un youtuber que la quiso engañar y éste la destrozó: "Es violenta y loca"

Si bien su promedio de rating no es el más alto de la televisión argentina, Ojos que no ven –el programa que conduce Andrea Politti de lunes a viernes- se ganó el premio a los más comentado en las redes sociales. Desde su debut en la pantalla chica, el ciclo generó un gran revuelo producto, claro está, de los constantes casos de fraude que exhibió en este tiempo.

Sin embargo, algo inusual ocurrió el martes en el programa de canal Trece, cuando un conocido youtuber participó del show. Al enterarse de que la pareja que estaba concursando la había querido engañar, Politti paró la música, cuestionó a los participantes al aire y vivió un momento de máxima tensión que derivó en un fuerte descargo del protagonista.

Todo comenzó cuando la participante, de nombre Bárbara, intentó conquistar a Lino Paladea, aparentemente su youtuber “favorito”. En ese momento, con el joven con los ojos tapados, la conductora interrumpió el programa para contar que le habían llegado unos mensajes avisando que la joven en cuestión era en realidad la novia del muchacho.

Lino Paladea y la joven de nombre Bárbara.

Luego de interrogar al joven, y hasta hacerlo jurar en vivo de que no la estaba engañando, Politti aclaró: “Este programa siempre fue muy cuestionado y hoy nos enfrentamos a una mentira. Queremos aclarar esta situación y cuanto tiene de mentira. No vaya a ser cosa que vinieron a jugar y a mostrar en Youtube que esta todo armado y nos divertimos”.

Durante su descargo, la presentadora aseguró que tanto ella como su equipo de trabajo le ponen la mejor predisposición para que todos puedan declarar su amor. “Si ustedes están jugando con nosotros y lo que quieren hacer es una historia de 'me divierto y muestro en YouTube lo trucho que es el programa', les cuento no les va a salir”, redobló la apuesta Politti.

Al tomar la palabra, luego de que Paladea desafiara a la conductora y asegurara que lo estaba “acusando” de algo que no era cierto, Bárbara explicó que es todo una confusión de los fanáticos del youtuber. “Compartimos los mismos fans porque tenemos el mismo canal de YouTube, yo aparezco en los videos de él”, dijo en primer lugar.

Y agregó: “Es más, a mí me confunden con Sol, que es la chica que vive con él, porque soy muy parecida, somos las dos rubias, las dos flaquitas". Luego de esto, ambos jóvenes negaron ser pareja, Bárbara se le declaró a su "compañero de videos” y se dieron un apasionado beso frente a las cámaras. "Siempre me pareció linda pero nunca llegó a pasar nada”, cerró Lino.

El enojo de Politti.

Pero la última palabra la iba a tener el youtuber horas después en su propio canal de videos. Molesto por el escrache en vivo, Paladea hizo un duro descargo contra Andrea: "Bueno, gente, la verdad es que estoy muy sorprendido por la falta de respeto de esta persona. Una persona grande, tratarme de mentiroso, acusarme de muchas cosas en vivo, al aire...”.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, el youtuber aseguró que “Me parece un desastre, la verdad. Una falta de respeto y desastre todo". Al mismo tiempo, el joven señaló que la producción le pidió el celular antes de empezar el programa y que se negaron a devolvérselo.

"Me pidieron la clave para desbloquearlo así veían si yo había filmado algo para perjudicar al programa. Yo no quise y no me lo querían devolver. Yo, de buena fe, se los destrabé y vieron que no había nada", dijo al tiempo que tildó a Politti de “violenta, loca y viejita mal educada".

Ojos que no ven llegará a su fin lis primeros días de septiembre. El programa de Politti será reemplazado por El gran premio de la cocina, un reality conducido por Carina Zampini.