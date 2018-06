Por las críticas, Sol Pérez se quebró y su mamá salió a defenderla: "Son unos maleducados"

Sol Pérez no está pasando por su mejor momento desde que incursionó en la pantalla chica. Muy criticada en el medio por su forma de vestir o por las llamativas postales que publica en las redes sociales, la panelista de Pampita Online quedó en el centro de la polémica por el vestido o, mejor dicho, el outfit que eligió para participar de la última edición de los premios Martín Fierro.

Lo cierto es que su llamativa vestimenta despertó la furiosa crítica de los especialistas – y no tan expertos- de la moda. Sin ir más lejos, señalaron “que nadie querría casarse con alguien vestido así”. Pero la gota que rebalsó el vaso fueron los fuertes dichos de Horacio Cabak, quien remarcó que el look de Sol era propio de un “albergue transitorio”.

Muy dolida y conmovida por esta situación, la modelo rompió el silencio y se mostró afectada por las fuertes críticas que recibió esta semana. “Siento que es como estar todo el tiempo en la basura y decís ´pará, ¿hasta cuándo me lo tengo que bancar? Siempre me la banqué, pero ahora le pedí a la producción que me de vacaciones porque me quiero ir de todo esto”, remarcó.

El outfit de Sol que desató la polémica.

Pero si bien Sol Pérez es una mujer que siempre se muestra fuerte, firme y dispuesta a ir a la confrontación con el fin de preservar sus ideales, su madre, Carla, decidió salir a defenderla en el programa que conduce Pampita. “Yo creo que ella se la banca bien. Tiene un carácter fuerte y se la aguanta. Pero a mí esto como mamá me enoja y me duele”, señaló.

Y sumó: “Porque se puede decir si gustó o no, si era o no para la ocasión, pero ya agredir como se está agrediendo, no. Y parece no tener fin. Rinde en este momento pegarle a Sol. Ella es una chica joven que recién empieza y no sé cuál es el morbo de pegarle de esa manera. Ella se hace la fuerte, pero después yo sé que esto hasta dolió y eso me pone mal”.

Sol no pudo ocultar las lágrimas al hablar de las críticas que recibe.

Para la mamá de Sol, existe la discriminación en el medio. “Yo creo que esa gente tiene hijos, tiene familia y no le gustaría estar en ese lugar, por dos segundos más de cámara y un poquito más de rating. Son unos maleducados y la televisión de hoy en día no tendría que darles lugar, pero ni dos segundos de cámara, porque fomentan el bullying y a veces el perdón llega tarde”, cerró.