Porno y casamiento: las confesiones íntimas de Alejandra Maglietti y el "Galgo" Gutiérrez

Enamoradísimos, Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez pasaron como invitados por el programa Tiene la Palabra de TN y se animaron a varias confesiones íntimas.

"¿Qué se ve más? ¿Videos de fútbol por Jonás, o videos porno por Alejandra?", les preguntó sin tapujos Daniel Malnatti, uno de los conductores del show. "Él está todo el tiempo mirando fútbol, yo lo llevo a él por el mal camino para mirar otras cosas", reveló la modelo. "Siempre después de concentrar, concentrado nada".

Maglietti además confesó que comparte porno con el "Galgo" vía WhatsApp. "Son videos que me llegan a mí, no míos, la protagonista no soy yo", aclaró. "En algún momento hace muchos años por ahí me he sacado alguna fotito, cuando él vivía lejos, pero ahora no, me da miedo".

¡Pusieron fecha!

Y lo cierto es que, al parecer, el hábito hot de la pareja no hace más que solidificarla: en la entrevista revelaron que planean casarse en diciembre. "Ya pusimos un ultimátum", relató Alejandra.

"Yo le decía a él de casarnos haciendo un asado y listo, pero él quiere fiesta", agregó la modelo. "Si la hacemos, la hacemos bien", argumentó Gutiérrez.