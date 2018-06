Porqué "Tokio" dijo que el Bailando (que vuelve el 6 de agosto) es una porquería

Los días pasan y mientras que la gran mayoría está ansiosa por el comienzo del Mundial de fútbol que se realizará en Rusia, muchos otros esperan expectantes el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica envuelto en un clima político.

Según pudo saber BigBang, el Bailando por un sueño de este año comenzará finalmente el lunes 6 de agosto, una vez finalizada la Copa del Mundo.

El equipo del Bailando por un sueño.

Mientras tanto, la producción sigue con los preparativos del certamen de baile. Por ejemplo, una de las ideas del conductor es volver a las bases y retomar el tema de los “sueños” de cada uno de los participantes.

“Hay una idea de sacar un poco el programa al interior del país, de recorrer la Argentina. Sería con Marcelo, con todo el programa”, explicó Pablo “El Chato” Prada.

Pero si bien hay varios artistas confirmados, otros prefirieron descartar la oferta. Tal es el caso de Pedro Alonso y Úrsula Corberó, los actores que interpretaron a Berlín y a Tokio, respectivamente, en la exitosa tira La Casa de Papel.

Lo cierto es que este martes, Ángel de Brito reveló que la actriz fue una de las razones por las cuales los protagonistas de la serie no aceptaron la propuesta.

Corberó y su novio, El Chino Darín, son la pareja del momento. Si bien conviven desde hace un tiempo en España, los tortolitos decidieron visitar Buenos Aires para pasar un tiempo con la familia del actor. Llegaron al país hace dos semanas y el lunes decidieron salir a dar una vuelta: de día pasearon por las calles de la Ciudad y de noche fueron al Teatro Picadero a ver Tarascones.

Sin embargo, a la salida del show se encontraron con las cámaras de Los Ángeles a la mañana y Tokio no tardó en manifestar su fastidio por la situación. Visiblemente molesta, Corberó señaló que no le gusta la prensa. “Me gusta cuando me tiene que gustar, no cuando salgo del teatro en un momento personal”, le explicó al cronista de LAM.

Corberó, visiblemente incomoda ante las cámaras.

Además, consultada sobre la posibilidad de que participe del Bailando 2018, tanto en el lugar de participante como en la gran apertura, respondió: “No, no puede ser. No hay posibilidad. Nos quedamos en el país hasta dentro de un tiempito, vamos a dejarlo ahí”.

Lo cierto es que una vez terminada la nota, De Brito se mostró molesto con la mala actitud de la actriz y la mandó al frente: “Algo que me contó Arturito cuando vino es que Úrsula Corberó era la que le decía al resto que no vayan al Bailando, que era una porquería”.

Y agregó: “Así salían de la obra, iban caminando hasta el pony que ella se olvidó en la esquina. ¡Una mala onda! En España la prensa mata a los famosos, acá somos muy generosos. Se hacía la canchera. Estamos acostumbrados a la mala onda, no nos afecta tampoco tanto”.

El Chino Darín se mostró con una de sus piernas lastimada.

Por otro lado, algunos integrantes de LaFlia comenzaron a instalar el rumor de que el bailando 2018 podría extenderse hasta finales de enero, producto de la tardía salida al aire. Pese a esto, todavía no hay nada confirmado, aunque existen grandes posibilidades de que esto ocurra.