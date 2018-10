Porqué la familia de Rodrigo está decepcionada por el estreno de la película que retrata su vida

A pocos días del estreno de El Potro, lo mejor del amor, el film que habla de la vida íntima de Rodrigo Bueno, la familia del cantante fallecido utilizó sus redes sociales para mostrarse enojada con la historia que los directores decidieron narrar en la película.

Este próximo jueves se estrena la película El Potro, lo mejor del amor.

La primera en hablar sobre el tema fue Betty Olave, la mamá del artista, quien hizo público un comunicado donde dijo, muy afectada y enojada, que luego de haber visto el film, prefería llamarse al silencio.

"Habiendo visto la película El Potro, lo mejor del amor, no emitiré opinión o comentario, ni realizaré declaraciones de ninguna índole. Agradezco a todos por el interés y reitero el pedido de respeto por la memoria de mi hijo", aseguró para no dar más detalles de su molestia.

Sin embargo, Ulises Bueno, hermano de Rodrigo, también se refirió al tema desde su Instagram, y publicó en su perfil una foto donde reza una polémica frase: "Así cuentan la historia los que no te conocieron".

Del mismo modo, Romina Olave, prima de "El Potro", escribió en un posteo, que después borró, que desea que la película no se estrene porque cuentan cosas que son inventadas y que no tienen nada de real.

"Por lo poquito que hemos visto, nada es verdad ni cierto. No sé en qué se basaron sin haber hablado con nadie de la familia. Que Dios los perdone, yo mientras viva voy a defenderte siempre angelito de mi vida", aseguró.

La prima de Rodrigo Bueno se mostró muy enojada con los creadores del fim.

Lo cierto es que quien realmente autorizó la realización de la película fue Ramiro Bueno, el único hijo del cantante, que con tan sólo 21 años se animó a contar la historia de su papá y hasta hizo una participación en el film.

“Es una biopic, tal vez algunos hechos no fueron puntualmente así. Particularmente me shockearon algunas partes. A mí siempre me contaban las cosas buenas y me encontré con otro costado de mi padre. El dolor que tenía, o la mala gente que se le acercaba y lo tenía a su merced, eso por ahí yo lo desconocía”, explicó el joven en diálogo con Clarín.

Además, aseguró que el guión se basó en testimonios, aunque también dijo que la realidad es que hay mucha gente que no quiso hablar del tema cuando fue consultada.

En base a esto, Ulises Bueno le escribió un profundo mensaje a su sobrino en las redes sociales, a donde le aclaró que ni él ni su familia estaban enojados con él, y que siempre lo iban a acompañar en todos sus proyectos.

"Dejalos que hablen nosotros nunca vamos a dejar dejar de ser una familia!", cerró conmovido.