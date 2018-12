Premonitorio: la escena de una novela en la que Darthés asegura que cuando una mujer dice "no es sí"

La denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por “abuso sexual con acceso carnal” cuando ella tenía 16 años derivó en una lógica ola de repudio, críticas e insultos contra el actor.

La propia Thelma relató a través de un impactante video que el hecho sucedió en 2009, cuando el elenco de la exitosa "Patito Feo" se encontraba de gira por Nicaragua.

“Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ´mirá como me ponés´ haciéndome sentir su erección. Yo decía diciendo que no y me tiró en la cama, me corrió el shorcito y comenzó a practicarme sexo oral”, contó.

A raíz de este hecho de violación, se recordaron distintos trabajos que llevó a cabo el actor a lo largo de su carrera. Entre ellos, se viralizó una de las escenas que hizo Darthés durante su participación en la novela "Soy Gitano", la cual se emitió por El Trece en el año 2003.

En la misma, su personaje (José Miguel "Josemi" Heredia) habla sobre una mujer a la que intentó seducir sin éxito. El diálogo es con Walter (Toti Ciliberto) y le dice: "¿Cómo va la cosa? De a poquito va aflojando. Por ejemplo hoy la invité a salir, de sorpresa. Al principio no quería".

La escena continúa con Darthés dando más detalles del rechazo: "Vos sabés, la familia me odia, ella tiene un poco de miedo. Por eso yo le dije que necesitábamos un poco de tiempo para conocernos y esas cosas, y aceptó. Me lo dio a entender”.

Sin embargo, la frase que indignó a los internautas llegó segundos después, cuando Darthés remató el diálogo: “¿Vos viste cuando un no es un sí?", lanzó, ante la respuesta del personaje de Ciliberto que le aclaró que para él “¡un no, es un no!”.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

Se bien se trató de una escena de la novela protagonizada por Osvaldo Laport, Julieta Díaz y Romina Gaetani, entre otros, hace ya más de 15 años, cientos de internautas no tardaron en relacionarla con la actualidad del actor, denunciado por violación y acusado públicamente de acoso sexual por Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos algunos meses atrás.