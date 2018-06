Preocupación e internación: ¿Por qué se ausentó Mariana Fabbiani de la conducción de DDM?

A muchos sorprendió que por tercer día consecutivo, Mariana Fabbiani se ausentara en la conducción del ciclo que conduce por la pantalla de canal Trece: El Diario de Mariana. Por esta misma razón, y a raíz de la gran preocupación que se generó en las redes sociales, Diego Leuco -que tomó las riendas del programa- reveló que uno de los hijos de la conductora tuvo que ser internado, lo que la obligó a ausentarse estos días.

Según contó el periodista, se trata de Máximo, de 3 años y 9 meses, el menor de los hijos de Mariana, fruto de su relación con Mariano Chihade. "No vino el lunes, no vino ayer, no está viniendo hoy. Seguramente, se va a reincorporar en los próximos días. Estuvo internado Máximo, el hijito más chiquito de Mariana", contó Leuco.

En esa línea, el panelista de DDM detalló que al pequeño de tres años ya le dieron el alta, está bien y muy mimado en su casa. "Hoy (por miércoles) al mediodía le dieron el alta médica. Mariana lo estuvo cuidando todos estos días muy de cerca. Descartaron cualquier cosa mala y Máximo está bien", siguió describiendo Leuco.

Mariana Fabbiani está dedicada al cuidado de su hijo.

Y cerró: "Sabemos que una madre en estas situaciones siempre prioriza la salud de sus hijos. En los próximos días, Mariana ya va a estar con nosotros. Más tranquila, sabiendo que el nene está bien". Horas antes, había sido Ángel de Brito -muy amigo de la conductora- quien había informado sobre la internación de Máximo en las redes sociales.

El mensaje de De Brito en las redes.

"Mariana no estará estos días en @ddm_oficial porque está cuidando a su hijo, que estuvo internado por un problema de salud. Por suerte, Máximo ya está bien. Y en los próximos días, vuelve Mariana a El Trece", escribió el conductor de los Ángeles a la mañana.