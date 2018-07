¿Qué dirá Pampita? Sol Pérez se cansó y aniquiló a Barbie Simons

Aunque la “mala onda” imperante en el programa de Pampita se notó desde un principio, todos los participantes del programa intentaron en un principio ser políticamente correctos y desestimaron los rumores. Después de las renuncias de la conductora y la de su mejor amiga, Barbie Simons, Sol Pérez se animó y habló sin filtros sobre las internas del programa.

El equipo inicial del ciclo de Pampita.

La llama la encendió la propia ex panelista, cuando no sólo se apartó del ciclo porque “no se bancó” que la chica del clima reemplazara a su amiga, sino que además denunció maltrato por parte de una de las productoras.

Las frases más fuertes de Sol Pérez contra Barbie Simons

“No sé cómo le da la cara, de verdad. Pero bueno, ya está. Cada uno sabe lo que hace”.

“Estaría bueno que cuente qué le pasó porque yo te digo ‘me maltrataron’ y vos me decís ‘¿qué te pasó?”.

“Yo te puedo decir que ella a mí me maltrató. Y si me preguntas por qué, te puedo contar millones de cosas”.

“Desde la producción le pidieron que bajara un cambio conmigo porque me maltrataba mucho y yo me iba llorando a mi casa”.

Barbie Simons es íntima amiga de Pampita.

Por último, recordó un incidente que se transmitió por la pantalla de Telefe: “Cuando me gritó que me vaya a un noticiero, dijo que no me vió llorar... y yo me fui llorando. Todo el mundo me vio, entonces me parece que eso sí es maltrato”.