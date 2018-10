¡Qué mal la estoy pasando! Marcela Kloosterboer aniquiló a Gaudio y recordó la fallida semi con Federer

Hace tres años, Gastón Gaudio recordó su peor derrota como deportista. Se trató del enfrentamiento contra Roger Federer en el Masters de Shangai 2005. "Estaba de novio con MK, y estaba entre los mejores ocho del mundo, viviendo una historia de película", contó en referencia al noviazgo que tuvo con Marcela Kloosterboer y a la que responsabilizó de haber sido el principal motivo de su mala actuación por una escena de celos. A sus dichos, se le sumaron las palabras de la actriz, quien contó su versión de los hechos y no ahorró detalles.

La postal del romance que terminó en el peor día para el tenista.

"Yo tenía razón. Me faltó el respeto y yo dije 'me chu... un huevo con quien vas a jugar, con Federer o con quien sea' y le puse los puntos", señaló en PH Podemos Hablar, entre risas, y siguió: "A mi me gusta que la gente se haga cargo de lo que hace. En público era muy cancherito y después por teléfono 'perdón'. No, flaco", aseguró Marcela sobre la discusión por un comentario que tuvo él en un programa de radio.

"Yo estaba viendo con una amiga el partido, eran las seis de mañana, con el colchón en el piso y decía 'no'. Antes de salir a la cancha, que lo enfocaba la cámara, estaba a las puteadas y cuando agarra el teléfono era que me estaba llamando. Pero lo mantuve", aseguró, risueña y hasta se animó a afirmar: "Siempre hace falta una mujer que te ponga los puntos. ¿O no?", y luego aclaró con seguridad. "No era el partido de su vida", sostuvo.

Pese a las risas, la actriz aseguró que hoy tal vez no actuaría de la misma manera. "Soy muy efusiva. Por ahí siendo más grande habría esperado. En general no soy de esperar, soy de hablar las cosas en el momento", sostuvo.

A lo que Andy Kusnetzoff, el conductor del ciclo, sumó: "No te voy a preguntar qué fue lo que hizo porque no viene al caso" y Marcela cerró: "No, ya lo charlamos".