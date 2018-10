"¡Qué papelón!" | El show de Esmeralda Mitre: la falsa lesión y la lapidaria devolución del jurado

Sus polémicas ya son habituales, pero la de anoche no pasó inadvertida en el Bailando 2018. Esmeralda Mitre se negaba a bailar en el certamen que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece debido a una supuesta lesión. Sin embargo, el conductor fue a buscarla al camarín y debió convencerla para que bajara a la pista.

Cuando Tinelli estaba a punto de presentarla, el productor Federico Hoope le advirtió que Esmeralda no quería bajar a la pista. La actriz había comunicado que se había lesionado, aunque no dio mayores detalles y el propio Tinelli, micrófono en mano, fue a buscarla a su camarín.

El conductor recorrió los pasillos, subió al primer piso y le tocó la puerta a la actriz, que estaba ya lista vestida para salir a la pista. Primero se negó y, cuando el conductor le preguntó las razones, ella le mostró un corte que se había hecho en el tobillo y que, supuestamente, le impedía bailar.

Esmeralda Mitre volvió a provocar polémica en el Bailando 2018.

“Qué papelón, no sé qué pasó, pero me lastimé con la pared, mil disculpas”, dijo Esmeralda al ver a Tinelli y las cámaras en el interior de su camarín. El conductor la convenció y bajaron juntos al estudio, mientras conversaban: “Con tantos escándalos, estás divina. Has tenido muchos temas, todo esto de la DAIA”, le recordó Tinelli, en referencia a la denuncia contra el ex titular de la organización judía, Ariel Cohen Sabban, por acoso sexual, en medio de conversaciones que mantenían por el pedido de disculpas de ella tras haber negado el holocausto. Mitre consideró que aquel episodio ya estaba concluido.

Finalmente, cuando bailó, Mitre cosechó un muy bajo puntaje, ya que su performance no le gustó para nada al jurado. “Hubo muchos errores”, disparó Lourdes Sánchez, antes de ponerle un menos uno a la polémica actriz.