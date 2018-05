¿Qué tendrá el petiso? Fede Bal y Laurita Fernández se separaron definitivamente por ¿Sol Pérez?

La relación entre Federico Bal y Laurita Fernández llegó a su fin por centésima vez y, una vez más, lo hizo rodeada de rumores de infidelidad por parte del hijo de Carmen Barbieri. Sí, otra vez el actor habría metido la pata y la tercera en discordia tendría nombre y apellido: Sol Pérez.

¿No era que la Chica del clima estaba saliendo con un jugador de la Selección? Bueno, ella misma aclaró en aquel momento que su lista de pretendientes era bastante amplia y, al parecer, allí figuraba el ex participante del Bailando por un sueño.

La tercera separación entre los ex campeones del Bailando la dio a conocer Intrusos. Según remarcó Pablo Layús, cronista del programa de América TV, fue la bailarina y protagonista de Sugar quien decidió dar por terminada la relación y decirle “face to face” a Fede Bal que tiene la libertad de hacer lo que quiera con su vida sentimental.

La propia Laurita rompió el silencio y disparó: "Con Fede no estamos más juntos. Decidimos terminar la relación, porque lo intentamos y no funcionó. Es mejor estar separados y no estamos más juntos. Esta decisión la tomamos desde hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado".

El "te extraño" de Fede Bal hace algunos días.

Visiblemente conmovida, y ante la consulta del cronista sobre si esta separación seria definitiva o, como las últimas, tan solo pasajera, la artista resaltó: "Sí, nada. No pasó nada, son temas nuestros. Aprendí a dejarlo en la intimidad y quedarme con lo hermoso que fueron para mí muchos momentos de nuestra relación. Entendimos que es lo mejor para ambos”.

¿Sol Pérez y Fede Bal están viviendo un affaire?

Por último, Laurita remarcó que el hijo de la capocómica es “alguien muy importante para mí, pero pasaron muchas cosas y lo mejor es estar de esta manera". Una vez terminada la nota, en el ciclo conducido por Jorge Rial señalaron que Fede estaría comenzando una suerte de relación o, mejor dicho, viviendo un affaire con su compañera en magnifica: Sol Pérez. ¿Hubo infidelidad?

Frente a estos rumores, Sol Pérez le contestó a Damian Rojo, quien minutos antes había asegurado que el último sábado la infanrtante modelo había vivido una tarde de pasión en el departamento de una amiga con el actor. “Vivo sola. El sábado yo estaba en Puerto Madero con un chongo y de ahí fui al teatro. Es un jugador de fútbol”, sentenció.