¿Que tendrá el petiso? Los furiosos celos de Laurita ante los mensajes que recibe Fede Bal

Denisse Romano tuvo un paso casi triunfal durante su breve participación en ShowMatch. Su misión era dar a conocer su música y, sobre todo, el talento que fue desarrollando durante estos años en calle Florida, donde se para día a día con su guitarra para cautivar a aquellas personas que se detienen a escucharla. Desde aquel entonces, busca instalarse en el medio a cualquier costo.

En este marco, la artista callejera se sentó en el "living" de Los Ángeles a la mañana y dio a conocer algunos mensajes que recibió de Laurita Fernández, donde le pide, entre otras cosas, que deje de hablarle a Fede Bal. “Me parece que no entendiste la parte de ´deja de hablarle y hacerte la linda con mi novio´. Espero que ahora lo entiendas”, le escribió la bailarina a Denisse.

Cabe recordar que Denisse fue pareja de Federico Bal, actual novio de Laurita Fernández, poco antes de que el actor comenzara una relación con Barbie Vélez. Ante esto, si bien no lo negó, la cantante remarcó que nunca llegó a “concretar” su noviazgo con el actor. “No sé cómo tiene el ganso”, disparó, sin ponerse colorada, en el ciclo de El Trece.

�� Mi chico malo Una publicación compartida de Laurita Fernández (@holasoylaurita) el 2 Ene, 2018 a las 10:32 PST

Según explicó la artista callejera, el enojo de Laurita se debe a que un día encontró imágenes suyas en el celular de su novio. "Una vez vi que Fede estaba con fotos tuyas en lencería en el WhatsApp y la verdad me molesta, pero no quiero meterme en la buena relación que supongo que tienen", le habría reclamado la conductora de Combate a la cantante.

Lo cierto es que hace dos días, la bella rubia le mandó los furiosos mensajes pidiéndole que se alejara del hijo de Carmen Barbieri. “Fede no me dijo nunca que no le mande mensajes. Lo que paso es que el domingo yo mandé una cadena para avisar que tocaba el lunes. En el mensaje, que envío a todos, yo hago que parezca dirigido a una persona en puntual”, detalló.

Y agregó: “Entonces cada uno dice al final ´te espero, eh´. Ella, sin conocerme, piensa lo peor, pero el WhatsApp de Fede lo tengo desde que él estaba con Barbie (Vélez)”. El año pasado, la cantante logró cantar ante millones de personas en la pista del Bailando. Guitarra en mano, sorprendió al público y al conductor al momento de cantar "Mi enfermedad", de Andrés Calamaro.

NOVIEMBRE �� @lucasgarofalophoto Una publicación compartida de Becky (@beckyvazquez9) el 18 Nov, 2017 a las 12:14 PST

Este nuevo round entre Laurita y la cantante callejera abre un nuevo interrogante y hace que los internautas se pregunten qué le ven las mujeres al actor. Vale remarcar que desde que comenzó su relación con la bailarina, Fede Bal fue vinculado a muchas féminas.

Sin ir más lejos, a comienzos de año circuló que le había sido infiel a su actual pareja con Becky Vázquez, una de las tantas bailarinas que tuvo el show que protagonizó el actor junto a Carmen (Magnífica) durante el verano.

A su vez, durante el verano del año pasado, Fede le había confesado a Laurita el affaire que había mantenido en Villa Carlos Paz con Flor Marcasoli. Esto llevó a la pareja a distanciarse durante varios meses, hasta que decidieron reconciliarse en plena participación del Bailando por un sueño.

Flor Marcasoli lloró por Becky Vázquez y dijo que perdió una amiga porque se metió con su ex

Los nuevos celos de Laurita volvieron a instalar la duda de que si el joven subcampeón del Bailando podrá mantenerse fiel y sin escándalos de terceras en discordia como suele ocurrir. El fantasma de la infidelidad parece no querer dejarlos tranquilos y ahora que viven su mejor momento, según repiten y repiten, al joven con fama de conquistador lo buscan de todas partes.