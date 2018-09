Quién es Alejandra Onieva, la actriz española que ayudó a Pico Mónaco a olvidar a Pampita

¿Juan "Pico" Mónaco ya olvidó a Carolina "Pampita" Ardohain? Lo cierto es que el fin de semana, en el cumpleaños del tenista español Feliciano López, compartió una cena junto a él, su novia Sandra Gago y la actriz Alejandra Onieva.

"Pico" y Feliciano López son grandes amigos.

Y, al parecer, Mónaco habría "pegado" buena onda con Onieva. Tanto que, al día siguiente, una story que subió a Instagram develó un curioso detalle: una cartera de mujer apoyada en la mesita de su living.



Una actriz en ascenso

De 26 años, Alejandra saltó a la fama gracias a la telenovela El secreto de Puente Viejo, donde interpretó durante tres años a Soledad Castro Montenegro, la hija rebelde de una familia adinerada.

Su actuación más reciente fue en Presunto culpable, serie policial estrenada este año en la cual encarna a Anne, la misteriosamente desaparecida novia del protagonista. También trabajó en cine y teatro.

"Me gusta mucho el deporte, intento practicarlo tres veces por semana", supo contarle al diario El Confidencial. "Y me encanta estar en casa con mi familia, mis tres perros y mi loro. Desayuno siempre jugando con los cuatro y es un show. Viajar también me vuelve loca y hacer planes con mis amigas".

Vale recordar que, además de su ya conocida carrera como deportista, Mónaco es también amante de las mascotas y se muestra cotidianamente en redes sociales junto a su perro Osvaldo. Por lo visto, tiene más de una cosa en común con Alejandra.