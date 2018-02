¿Quién es Melanie Mandy? La cuñada secreta y antibotinera de Wanda Nara y Mauro Icardi

Aunque Wanda Nara convierte su vida en un reality show cada vez que puede, lo cierto es que fueron contadas las veces que habló o se mostró junto a algún miembro del clan Icardi. Mantiene un buen vínculo con Juan, su suegro, a quien elogió en contadas ocasiones por su talento culinario. Pero, ¿ya conoció a su cuñada Melanie Mandy?

Wanda y Mauro no suelen viajar a Santa Fe para ver a los Icardi.

Melanie es maquilladora y fanática de los tatuajes. Está de novia con Guido, hermano menor del delantero del Inter. Pasan las fiestas juntos y, a decir verdad, tiene una participación mucho más activa dentro del clan que la que tiene Wanda.

Melanie está de novia con Guido, hermano menor de Mauro.

Lo cierto es que el vínculo entre Guido y Mauro es complejo. Tiempo atrás, luego del nacimiento de la primera hija del futbolista, su hermano tatuador lamentó: “Mauro no tiene tanta relación conmigo, no sé, yo creo que nos quiere. Me encantaría conocer a Francesca y estar. Soy su tío".

Juan, el padre de Icardi, fue el único que viajó para su cumpleaños.

"Yo le mando fotos de mi hijo

Renzo

por teléfono. Lo quiere como sobrino pero de juntarnos nunca se dio la oportunidad. Está lejos. Él tiene una vida muy ajetreada, está siempre viajando. Le quedamos más lejos"

es papá de, quien cumplió tres años en enero., lamentó.