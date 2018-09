¿Quiere flan? Nazareno se lavó las manos y habló de las declaraciones de su padre, Alfredo Casero

De la mano de varios frentes abiertos de la mano de sus declaraciones, Alfredo Casero se ha ganado varios enemigos en la opinión pública. Y varios eligieron desquitarse con su hijo, Nazareno.

Nazareno se despegó de los dichos de su padre.

"Muchas veces quieren que responda algo que, o no voy a responder, no sé responder o no puedo responder, o no me toca responder", explicó el actor en Modo Sábado, programa de Radio Nacional. "Puedo responder por mí, desde mí, y no por algo que diga o haga mi padre".

De acuerdo a Nazareno, en ocasiones le piden explicaciones "como diciendo 'hablá con tu padre'" pero de todas formas elige tomarse la situación "con humor".

"Digas lo que digas o hagas lo que hagas, siempre a alguien le va a molestar algo", reflexionó aunque se mostró molesto porque tiempo atrás se difundió la noticia falsa de que tenía un contrato con el canal Paka Paka.

"Dijeron que era un contrato millonario, que me nombraron a dedo, y es todo mentira. Constantemente recibo insultos, y ni siquiera salieron a chequearlo", se lamentó el actor.

"El año pasado grabé un programa, un contrato que tuvo una duración, se está pasando este año. Y este año hice una serie en vivo, en Tecnópolis, que era de ese programa. Y listo, terminó mi contrato. No tengo ningún contrato en vigencia con el Estado", explicó.

"Estoy acostumbrado a que se diga cualquier cosa de mí o de mi vida, porque no hago pública mi vida entonces me empiezan a tirar a ver si a algo le pegan", agregó. "O buscan atacarme a mí para que mi viejo salte".