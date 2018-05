¿Quiere revivir viejas épocas? La jugada propuesta de Rocío Marengo a Marley

La ex modelo, que saltó a la fama gracias a su relación con el conductor, redobló la apuesta.

Rocío Marengo continúa haciendo de las suyas en La tribuna de Guido. Se equivoca, confiesa cuestiones privadas y, aunque suma pretendientes, sigue soltera. Luego de vivir varios años en Chile, la rubia aceptó volver a la pantalla argentina y tiene la esperanza de establecerse junto a una pareja y tener hijos.

¿Se viene la nena?

Pero como no sucede, analiza opciones. Entre ellas, aparece el recuerdo de Marley, el amigovio de su juventud. Mientras el conductor se luce Mirko, la modelo sorprendió con sus declaraciones: "Le dije que si no encuentro pareja, buscaría feliz la nena con él".

Marley y Marengo en tiempos de noviazgo.

Como si fuera poco, Rocío confesó que su relación más importante fue con Eduardo Fort (el hermano de Ricardo, el recordado artista que falleció en 2013) y hasta no descartó un futuro reencuentro con él.

La confesión de la rubia.

"Aunque no siento que me corre el reloj biológico, me gustaría enamorarme y tener un hijo", concluyó Marengo.