Ramiro Ponce de León, adalid del poliamor, habló de su supuesta amante: "No fue mi novia"

En las últimas semanas Florencia Peña y su futuro marido, Ramiro Ponce de León, entraron en el ojo de la tormenta cuando trascendieron mensajes íntimos del abogado con otra mujer.

Aunque al principio los rumores indicaban que se trataba de una amante del salteño, lo cierto es que la actriz puso paños fríos a la situación, y confesó públicamente que ella y su pareja tenían una relación abierta y de "poliamor".

Ahora, ante el revuelvo mediático que generó la aparición de los chats entre Eliana Mendoza y Ramiro Ponce de León, finalmente la pareja de Peña decidió romper el silencio y en su primera aparición pública tras el escándalo, negó que la joven hubiera sido alguna vez su novia. "Florencia y yo estamos muy bien", aseguró.

Ramiro Ponce de León negó que la chica de los chats que aparecieron haya sido su novia alguna vez.

El escándalo comenzó a mediados de septiembre, cuando trascendieron algunos chats privado del papá del hijo más pequeño de Florencia Peña. Aunque al principio la actriz negó que las conversaciones fueran actuales, lo cierto es que finalmente terminó por aceptar que su futuro marido había tenido una relación con otra mujer.

Peña aceptó que ella y Ponce de León tienen una relación abierta.

Según dijo la artista, ellos tienen una relación de poliamor, en la cual ambos pueden estar con otras personas, sin que eso signifique un engaño o el fin de la pareja.

El chat entre Ramiro Ponce de León y Eliana Mendoza.

"Yo tengo con Ramiro una relación de poliamor, nosotros estamos juntos porque nos amamos, pero tenemos y nos vemos con otras personas", aseguró, al mismo tiempo que en la entrevista con Intrusos aprovechó para desdramatizar la situación.

Ponce de León aseguró que le iniciará acciones legales a Eliana Mendoza.

A pesar del mal momento que tuvo que vivir, Peña aseguró que las cosas entre ella y Ponce León están en perfecto estado, y por eso mismo este martes el abogado la acompañó a la premiere de la película “El Potro, lo mejor del amor”, donde su mujer se puso en el papel de Betty Olave, la mamá de Rodrigo Bueno.

Por eso mismo, en su primera aparición mediática tras la aparición de los mensajes, el salteño decidió hablar ante la prensa, y confesó que él y su mujer están muy bien, y que siempre lo estuvieron.

"El afuera estaba más preocupado por nosotros que nosotros, pero es normal, está bien", dijo Florencia Peña en la entrevista, al mismo tiempo que Ponce de León agregó que la familia está muy contenta por el estreno de la película, y que por eso acompañaron a la artista al evento.

"Me gustaría aclarar que el denunciante soy yo, no Florencia. Yo ya me estoy moviendo judicialmente y por eso mucho no se puede hablar", dijo además sobre la decisión de llevar el tema a la Justicia, ya que según ellos, Eliana Mendoza usó los mensajes como estrategia para saltar a la fama.

Finalmente, el cronista le consultó al abogado si era cierto que la joven fue su novia, a lo que Ponce de León respondió de manera categórica: "No, para nada".