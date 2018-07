Raquel Mancini, furiosa por el bullying de Andy Kusnetzoff: "Me destruyó la vida"

Raquel Mancini denunció duramente a Andy Kusnetzoff. Lo acusó de destruirle la vida durante diez años por molestarla sin saber qué le había pasado en su rostro. "Andy Kusnetzoff me destruyó la vida durante 10 años y ahora se hace el demagogo. Siento que me saqué un peso de encima. ¿Sabés lo que es ver llorar a toda mi familia por las cosas que decían de mi?", disparó la ex modelo en una entrevista.

La ex modelo criticó al conductor y lo llamó demagogo.

El comentario liberador surge luego de que es el sábado pasado el conductor preguntara a los invitados de su programa en Telefé si se habían realizado alguna cirugía en su cuerpo. Raquel se molestó por la consigna y dijo al respecto:

"Estuvo Luciana Salazar invitada, contó que se había hecho una cirugía estética y Andy no le dijo nada. Que se siente una mina y te diga eso, que vos no digas nada y ahora te hagas el demagogo. ¿Te olvidás? ¿Tenés mala memoria? A mi no me joden más", lanzó en una serie de tweets contra Kusnetzoff.

Andy fue cuestionado por Anamá, ahora por Raquel.

Esta situación no es nueva para Andy. Ya fue cuestionado por otra famosa. Meses atrás, Anamá Ferreira disparó contra el conductor de "Podemos hablar", porque según ella se burlaba de su forma de hablar.

"Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías bullying durante años cuando hacías CQC y gracias a vos no me llamarán más para hacer TV porque vos me pusiste el mote sobre mi manera de hablar", dijo en su momento Anamá en Twitter. Luego de eso, Andy la llamó, hablaron y se fotografiaron reconciliados.

La prueba de la paz.

Como si fuera poco, Mancini contó que en una oportunidad se cruzó con Mario Pergolini, por entonces conductor de "Caiga Quien Caiga" y que él le pidió disculpas por este tema, pero aclaró que Andy no tuvo ese gesto.

"Cada vez que hablaba de mí decía cosas horribles y terribles. Yo me iba llorando de todos lados cuando lo escuchaba hablar", aseguró Raquel, en diálogo con Teleshow y remarcó que no busca algo mediático, ni ir a ningún programa a hablar.

"Sentí la necesidad de hablar y contar todo lo que sufrí durante tanto tiempo cada vez que Andy hablaba de mí", afirmó.

Antes de finalizar, Mancini contó que fue víctima de un ex novio que la golpeaba y que en ese entonces ella no podía denunciarlo. "Hace 12 años me había hecho una cirugía en la boca, me habían puesto silicona y ese mismo día me comí una piña. Ahí se me desfiguró la cara, porque además tenía brackets que me lastimaron aún más tras el golpe", detalló.