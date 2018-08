Rasguños, adicciones y ¿arrepentimiento? Lhoan habló de las marcas en su cara y de Charlotte

Lhoan fue acusado en varias oportunidades de ejercer violencia de género sobre su novia, Charlotte Caniggia. Sin ir más lejos, Mariana Nannis lo denunció ante la Justicia y hasta dio a conocer impactantes imágenes de su hija con moretones en sus brazos y piernas. Pero, al parecer y según denunció el propio cantante de reggaeton, hubo un cambio de roles en la pareja.

El último viernes, Lhoan publicó un mensaje en Instagram Stories y dio a conocer que su romance con la hija de Nannis había llegado a su fin por enésima vez. “Por fin soltero”, escribió. Cabe destacar que la pareja se había separado por última vez en noviembre del año pasado, aunque semanas después decidieron seguir apostando al amor y se comprometieron.

La pareja va y viene a cada hora.

Una vez más, esta nueva ruptura derivó en una discusión violenta entre Lhoan y Charlotte, aunque aparentemente esta vez fue la hija del ex jugador de la Selección Argentina quien rasguñó el rostro del que había sido su novio hasta hace unos días. En las postales que compartió el mediático, se pueden ver contundentes marcas y sangre en el rostro del cantante.

Las marcas que mostró Lhoan en Instagram.

En otras imágenes -que Lhoan le envió al periodista Ángel De Brito- se pueden ver las marcas de violencia producto de la pelea que habría tenido con la hija del "Pájaro" Caniggia. "Ahora sí que no vuelvo más. Y voy a mostrar todos los videos para que la gente sepa la verdad de vos. Se te viene la tormenta, amiguita", amenazó Lhoan en las redes sociales.

Los rasguños de Charlotte sobre Lhoan.

Y siguió: "Subí fotos. Hacé lo que quieras. ¿Qué le vas a decir a la gente cuando vean los videos? Cuando cuente de tus adicciones vamos a ver qué vas a decir. Y cuando cuente toda la verdad, porque hasta ahora me callé. Pero ya no me callo más".

Pero a pesar de las fuertes acusaciones que hizo durante el fin de semana, poco antes de subirse al avión que lo llevaría a Córdoba donde cumplirá con algunas presentaciones, Lhoan se arrepintió de sus dichos y desestimó las denuncias de violencia.

Consultado por el cronista del programa Los Ángeles a la mañana, el cantante sostuvo de manera insólita que las marcas en el rostro se las provocó “entrenando”. “Pasan cosas como toda pareja, pero violencia así, zarpada, no. Yo soy hombre, me la banco… ¿o no?", dijo.

A su vez, dando a entender que la violencia siempre la ejercía Charlotte, Lhoan sentenció: "Por mi lado, las discusiones nunca llegan a lo físico… Ella es medio brava, cuando se enoja se pone fuerte. ¿Si seguimos juntos? Es mi pareja… estamos medio ahí, pero estamos… Antes tenía un montón de sanguijuelas dando vueltas, todos tenemos problemas”.