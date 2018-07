Reapareció Paluch tras las denuncias de acoso y maltrató a Georgina Barbarossa: "Mostró la hilacha"

Ari Paluch se quedó sin su programa de radio, El exprimidor, después de la caída de los anunciantes y el repudio que generaron las denuncias por acoso sexual en su contra. El tiempo pasó y el periodista volvió a aparecer en la pantalla chica en una entrevista que le brindó a Georgina Barbarossa en su programa que se emite por Crónica TV.

En octubre del año pasado, Paluch fue denunciado por “acoso sexual” por la microfonista Ariana Charrúa, en América24. Además, las locutoras Federica Guibelalde y Verónica Albanese revelaron los incómodos momentos que tuvieron que vivir al compartir programa radial con él y una maquilladora de A24 había roto el silencio y confesó: “Me tocó la cola dos veces”.

Esto provocó que las autoridades de A24 decidieran rescindirle el contrato al conductor, por lo que debió abandonar las instalaciones de América TV. Al mismo tiempo, Radio Latina no le renovó su contrato para seguir en 2018 con El exprimidor. En este marco, Paluch sostuvo que fue acusado injustamente de cosas que no hizo y se mostró lejos de estar arrepentido.

Paluch también perdió su lugar en América 24.

Durante la extensa entrevista, Paluch señaló que intimó judicialmente a las mujeres que denunciaron públicamente de acoso y aclaró que "hay cosas de las que no me puedo hacer cargo porque no son reales". "Yo me defendí y fue peor porque duplicaban la burla y la agresividad. Entonces, hay momentos en que te tenés que correr de escena", explicó.

Y continuó: "Llega un momento en que todo lo que diga está de más, como la canción de Fito Páez. Había una necesidad de muchas personas de hablar, no importaba si era cierto o no. El otro día escuchaba a Ricardo Darín y dijo algo que es muy cierto: 'Vos no podés pedir perdón por lo que no hiciste'. Yo no soy un acosador”.

En ese marco, Paluch sostuvo que puede ser un “tipo demandante, chinchudo, altivo o descortés”, pero manifestó que jamás acosó a ninguna mujer o compañero de trabajo. "Hace ocho meses que estoy mirando el techo. Eso sí es grave, porque no solo yo me quedé sin trabajo sino mucha gente más", dijo el locutor, recordando su paso por A24 y Radio Latina.

Y siguió: "Después de eso no salieron a hablar más, y tampoco fueron a la Justicia. Lo hicieron por cinco minutos de fama. Yo, objetivamente, no tengo ninguna razón para que se me considere un acosador. A las mujeres les pido disculpas por lo que hice, no por lo que no hice, y las disculpo por lo que inventaron. Hay un momento en la televisión en el que se hace pelota a la gente”.

Paluch se quedará sin programa este año.

Según describió, es el mismo adentro y fuera del aire. “No soy distinto… Puedo ser intenso, puedo hacer algún comentario o chiste desubicado, pero todas las acusaciones de acoso son mentiras. Si dijeron que es muy difícil trabajar conmigo, puede ser porque quiero hacer las cosas bien. Pero todo lo demás no lo pueden comprobar y no es cierto”, dijo.

Y sentenció: “Los que me juzgaron son muy juzgables, y utilizaron mi caso para limpiarse ellos. Hay cosas gravísimas de personas con hechos comprobados que están trabajando en los medios. Había gente que no estaba muy contenta con que yo estuviera en dos programas de radio y uno de televisión. Y salieron a ver cómo se puede hacer pelota a alguien".

Georgina Barbarossa destrozó a Paluch

Una vez terminada la entrevista, al día siguiente Georgina Barbarossa dialogó con el programa Los Ángeles a la mañana y reveló algunos momentos incómodos que vivió con el periodista. “Pensaba que yo era una tarada, me subestimó. Pero yo iba a ir al hueso en defensa del género. Se fue enojado y me quiso agredir, mostró la hilacha”, dijo la conductora.

Cabe mencionar que durante al entrevista por Crónica, para defenderse, Paluch le recordó a Georgina que cuando asesinaron a su ex marido lo habían acusado infundadamente de ser narcotraficante. A lo que la conductora le respondió: "No comparto tu manera de defenderte y hacer las cosas, pero está bien. Te respeto".

Barbarossa aseguró que Paluch la maltrató.

Pese a esto, el periodista redobló la apuesta y disparó: “Igual, me tiene sin cuidado tu opinión, pero no por soberbia”. Provocando que Barbarossa, muy indignara, sentenciara: “Estás siendo soberbio, porque te estoy dando la posibilidad para que te defiendas y vos no te defendés. Venís y me decís que te tiene sin cuidado mi opinión, ¡pero si querés yo también te puedo maltratar!”.