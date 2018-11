Salud y mala relación con Matías Martin: por qué echaron a Cabito de "Basta de todo"

Tras 14 años, Eduardo “Cabito” Massa Alcántara abandonó Basta de Todo, el programa que conduce hace casi dos décadas Matías Martin en FM Metro 95.1. “Es una decisión dolorosa, de la que me hago cargo, sentí que hace rato que el programa había perdido algo”, justificó el conductor. Además, aseguró que la decisión tiene que ver también con “cuestiones de salud”.

Cabito formó parte del equipo de Basta de Todo durante 14 años, aunque en los últimos tiempos su participación se había reducido en el ciclo que se emite de lunes a viernes de 13 a 17. El humorista primero fue productor y luego se sumó al aire. Matías Martin confirmó ayer la salida, aunque aclaró que “es una decisión dolorosa”.

Matías Martin habló de la salida de Cabito.

“Hace rato que sentía que el programa había perdido algo. Por ahí suene contradictorio, en estos últimos años, aún con un desgaste y problemas puntuales, sabrán entender que no voy a estar contando internas… Venían sintiendo que como parte del desgaste de este matrimonio de 18 años, el programa pedía a gritos cambios. La única manera de reinventarse era cambiando y Cabito hacía tiempo que había tenido algunos episodios de salud y, por otro lado, una participación dentro del programa que se había ido achicando”, agregó el conductor radial.

Aunque no lo detalló, se refería a la cirugía bariática a la que fue sometido y por la que llegó a bajar más de 80 kilos. “Operarme me cambió la vida”, dijo tiempo atrás Cabito durante una entrevista. Para Matías Martin, “lo mejor para el programa y para el equipo era que Cabito no siguiera en Basta”. “Lo vengo hablando con él desde hace un par de años, no es una situación nueva”, remarcó.

Aunque Martin contó que en los últimos meses Cabito estuvo “más callado” y “más triste”, destacó que hubo grandes momentos al aire en el programa que ya tiene 18 años en el aire de FM Metro. “Hoy no puedo mostrarme menos que dolido por perder dentro del programa a una de las personas por las que más cariño siento”, puntualizó el conductor.

Cabito bajó más de 80 kilos de peso.

Además, agregó que tomó una “decisión dolorosa que algunos pueden entender y otros no”. De todos modos, aseguró que se preocupó porque Cabito esté “bien de salud” y porque la radio le garantice un nuevo puesto de trabajo. “Insistí muchísimo para que haga su despedida, pero no se sentía lo suficientemente fuerte, firme, seguro”. “Cuando él lo decida, tiene un lugar acá para despedirse de la gente”, agregó.

“Su problema de salud es muy visible, él está ocupándose de su salud. A través de las fotos, los posteos, los comentarios un poco agresivos, otras de modo jodón, hacían referencia a si había descuido. ‘Nadie le dice’, ‘nadie se ocupa’. Nos escribían. Sí, nos ocupamos todo el tiempo, es un tema central para nosotros, pero a la par es un programa de radio que necesita reinventarse para atravesar una etapa nueva, no va a tener muchísimos cambios”, agregó.

El futuro de Cabito aún es un misterio. Una de las posibilidades es que se sume al ciclo Su atención por favor, que se emite en la misma emisora de lunes a viernes de 20 a 22. En Basta de Todo, una de las opciones que se analizaba era la de sumar a la humorista Malena Guinzburg.