Santiago Bal sobre la separación de Fede y Laurita: "Ella se equivocó; para mí quería cortarlo"

Fue Laurita Fernández quien reveló días atrás que la relación que mantenía con Federico Bal había llegado a su fin. A raíz de esto, y si bien la bailarina no reveló cuál fue el motivo que llevó a la separación, comenzó a correr el rumor de que el actor le había sido infiel a la protagonista de Sugar con Sol Pérez, algo que la propia Chica del Clima no tardó en desmentir.

El tiempo pasó y mientras que Fede asegura seguir enamorado de su ex compañera del Bailando, su papá, Santiago Bal, rompió el silencio y reveló cuál fue el verdadero motivo que provocó que Laurita decida distanciarse de su hijo. “Estábamos en la rampa camino a tomar el avión que nos traía a Buenos Aires cuando el recibió un llamado telefónico”, explicó.

El "te extraño" de Fede Bal hace algunos días.

Según el comediante, antes de subirse al avión notó que la cara de su hijo se transformó y advirtió que había problemas. “Cuando llegó (a los asientos del avión) se pasó 1.45 minutos sin dirigirme la palabra. Se bajó la gorra y me dijo: ´viejo, perdóname´”, contó.

Y sumó: “Cuando llegamos al auto que nos esperaba, subimos y le digo ´que fenómeno compañero de viaje que tuve, ni una palabra´. Ahí me dijo: ´cuando me pongo mal prefiero meterme para adentro y no hablar del tema´”.

¿Sol Pérez y Fede Bal están viviendo un affaire?

Fue entonces que el director teatral le preguntó lo que había sucedido y el ex participante del Bailando por un sueño no dudó en responder: “Está equivocada totalmente. Me acusa de algo que no hice, pero la tengo que ligar y la ligaré”. Santiago remarcó que Laurita lo acusa de algo -aunque no detalló de qué- y aseguró que, en esta oportunidad, la bailarina está equivocada.

“Le pregunté a la madre (Carmen Barbieri) en forma privada, porque trabaja con Sol Pérez, si tenía algo que ver con Fede. Me dijo que no, que no tenía nada que ver con nada. Después me dijo que era una chica que estaba como ausente. Pero me dijo: ´te puedo asegurar que no tiene nada con Fede´”, reveló Santiago, consultado sobre la separación de su hijo.

Para terminar, el capocómico detalló que su hijo nunca le nombró a Sol Pérez, sino que escuchó el nombre de la supuesta tercera en discordia en los medios. “A mi Fede me dice la verdad, si mete la pata me lo cuenta. Para mí ella quería cortarlo. No sé por qué. Me da pena porque ella es una piba que me cae bien y a Fede lo veo triste”, cerró.