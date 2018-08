¿Se acuerdan de Nino Dolce? Lo invitaron al templo Shalom y se convirtió al judaísmo

Fue el cocinero hot del ya desaparecido canal Playboy TV y luego supo sumarse a Gran Hermano Famosos. Y ahora, el mediático Nino Dolce reveló su nueva vocación: dedica su vida a la religión.

Nino Dolce sorprendió con su conversión religiosa.

Así, en diálogo con Confrontados, Dolce reveló que se acercó al judaísmo. "Nací judío pero entré de lleno en el tema religioso en 2015", explicó. "Algo se me despertó en el viaje que hice a Perú en 2010 donde estuve un año en un retiro espiritual con chamanes. Cuando llegué me di cuenta de que mis raíces estaban en el judaísmo. Me invitaron al templo Shalom y me explotó el ADN. 'Es acá', dije".

Dolce relató que ya se sometió a la circuncisión y reza "todas las mañanas" agradeciendo a Dios. "Le pido perdón por las macanas que me he mandado, que son muchas", agregó. "Capaz estuve en el momento equivocado en el lugar justo y quedé marcado con una imagen que no era la que yo hubiese querido".

En ese sentido, aseguró que actualmente ve a las mujeres "desde otro lugar" y no volvería a trabajar en productos como los que hacía en Playboy TV.

En los '90, Dolce fue el "cocinero hot" del canal Playboy TV.

"¿Mi misión en la vida? Ser un buen padre y utilizar el potencial para hacer el bien y las cosas bien. Donde hubo oscuridad, siempre puede haber luz", cerró en tono místico.