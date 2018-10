¿Se agranda la familia? apareció un supuesto hijo de “El Potro” Rodrigo de 24 años

A poco del estreno de la película de “El Potro”, el film inspirado en la vida de Rodrigo Bueno, se dio a conocer que el cantante de cuarteto habría tenido otro hijo y que éste sería mayor a Ramiro (21), fruto de la relación que tuvo con Patricia Pacheco. Al parecer, este nuevo heredero del ídolo cordobés se llama Alejandro Nicolás Bueno, tiene 24 años y vive en Ramos Mejía.

Beatriz Olave, madre del cantante.

Según detalló el portal ElCívico.com, el joven busca concretar la prueba de ADN que confirme su origen. Si bien no trascendió la identidad de la madre del supuesto hijo de Rodrigo, sí se supo que se trata de una novia que el cuartetero tuvo en la ciudad de Río Cuarto, con quien habría dejado de verse apenas se confirmó que ella estaba embarazada.

Al mismo tiempo, desde el sitio aseguraron que ya existiría una relación entre Beatriz Olave –la madre de Rodrigo- y su nieto, y que ambos habían llegado a un acuerdo de confidencialidad. Algo que fue desmentida por la propia Olave en diálogo con Intrusos. “Para mí es una sorpresa. Yo no lo tuve escondido, como dicen. No lo conozco.", dijo madre del cantante.

Pacheco y Ramiro Bueno, hasta ahora el único hijo del cordobés.

A pesar de esto, minutos más tarde reveló que en 2016, un chico se había acercado a su hijo Flavio para contarle que era hijo de Rodrigo. "Si tiene 24 años y nació antes que Ramiro, sería lindo que se presente en televisión, que se muestre y dé la cara y cuente su historia y cómo demostrar que es hijo de Ro", agregó Olave, que se convertiría en bisabuela de confirmarse esta noticia.

Cabe destacar que la mujer de Alejandro Nicolás Bueno está embarazada de ocho meses. "Me gustaría que aparecieran 10 hijos, para que hubiera muchas semillas sembradas de Rodrigo. A lo mejor me lo manda Dios para calmar mi alma, porque he sufrido tanto… Ojalá sea así, pero no tengo muchas esperanzas", opinó, aunque el resto de la familia prefiere esperar a los resultados del ADN.