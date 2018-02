Se casó Vicky Xipolitakis y le contó a BigBang cómo fue su noche de bodas

Después de festejar su primer aniversario en Punta del Este junto al financista Javier Naselli, Vicky Xipolitakis sorprendió con una boda secreta que tuvo lugar el cinco de febrero en Nueva York. La modelo dialogó con BigBang y contó en exclusiva detalles del especial momento: “Mi noche de bodas fue mágica”.

Vicky Xipolitakis compartió la intimidad de su boda con BigBang.

“Me siento una princesa. Siempre dije que quería serlo y lo cumplí. Paseamos en carroza por la Ciudad y la gente me saludaba. Fue todo soñado”, confesó la griega, luego de que la noticia de su casamiento fuera comunicada por la revista Caras.

El “sí” tuvo lugar en el registro civil de Tribeca, ubicado a siete cuadras del su casa. “Pero vamos a seguir festejando. Esto era algo para nosotros, después vamos a hacer a mediados de marzo algo especial en Los Hamptons (zona ubicada en Long Island, una de las más exclusivas de la costa Este de Estados Unidos)”.

Habrá también un festejo en Argentina. “Ahí vamos a invitar a todo el mundo, no quiero que nadie se lo pierda. Fue muy loco porque me fui del país soltera y volví casada. Igual me quedo poquitos días y ya me vuelvo a Nueva York”.

¿Puntaje a la noche de bodas? “Ay”, se ríe. “¡Qué pregunta! No sé, fue hermosa, fue mágica”, remata.