¿Se conocieron? "Lagertha" comenzó a seguir a Nico Vázquez después del intercambio de mensajes

Katheryn Winnick sigue de visita por Buenos Aires y está decidida a no perder ni un solo segundo de su tiempo para disfrutar cada aspecto y costumbre de la ciudad: se hospedó en el Palacio Duhau-Park Hyatt, comió en diferentes lugares, degustó toda clase de vinos, paseó por el Rosedal, visitó la Casa Rosada, caminó por los distintos barrios porteños y hasta se animó a bailar tango.

Pero muchos de sus seguidores argentinos se preguntaron si finalmente le cumplió el sueño de conocerla a Nicolás Vázquez. Cabe recordar que en el 2016, ante la mirada de su mujer de Gimena Accardi, el actor le declaró su amor platónico a la protagonista de Vikingos.

Katheryn bailó Tango.

Fue durante uno de sus programas de Como Anillo al Dedo, ciclo de canal trece, que Vázquez se animó –con un polémico manejo del inglés- a declararle su amor a la actriz canadiense: “Lagertha, te amo. I love Lagertha, I love you. Quiero ser tu Ragnar”, expresó el actor ante la divertida complicidad de su mujer, quien lo ayudó con la pronunciación en inglés.

Lo cierto es que tiempo más tarde, Winnick respondió el mensaje de Nico con algunos piropos y una inusual invitación para que forme parte del elenco de Vikingos. “Hola Nicolás, soy Katheryn Winnick de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenes unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set”, señaló la estrella de Hollywood.

Y agregó: “¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo, y mi escudero y guerrero personal?”.

Agradecido por aquellas palabras, el actor argentino le respondió con mucha modestia: “Otro ejemplo que la humildad te hace más grande. Gracias katheryn Winnick por tus hermosas palabras”.

Y sumó: “Mi admiración hacia vos, sos una excelente actriz”. Pero este ida y vuelta cobró mucha fuerza después de que en las últimas horas, la actriz canadiense decidiera de una vez por todas comenzar a seguir al ex Casi Ángeles y, al mismo tiempo, compartir en su cuenta de Instagram una publicación que daba cuenta de esta suerte de amor platónico entre ambos.

Por esta misma razón, fueron muchos los internautas que se preguntaron si el marido de Gime Accardi y la reina Vikinga se conocieron ¿Le habrá cumplido el sueño? Katheryn decidió tomarse unos días de descanso en el país y aprovechó la oportunidad para, entre otras cosas, bailar en el Rojo Tango Show, el reconocido establecimiento de tango, show y comida porteño.