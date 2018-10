"Se cree todopoderoso": Dalia Gutmann recordó su experiencia trabajando con Fabián Gianola

La comediante y actriz Dalia Gutmann, quien actualmente encabeza el espectáculo Cosa de minas en el Teatro Liceo, refirió sus propias experiencias trabajando con Fabián Gianola, acusado de acoso por Fernanda Meneses.

"Yo tuve la oportunidad de trabajar con él, y nunca se me insinuó ni nada parecido, pero me daba cuenta de su actitud", expresó en diálogo con Clarín. "Son tipos que realmente creen que son todopoderosos y les cuesta muchísimo ver a la mujer como sujeto".

En ese sentido, Gutmann celebró que ya los hombres "no sientan que tienen esa libertad absoluta de hacer lo que quieren cuando quieren sin consecuencias" pero advirtió que "no hay que meter a todos en la misma bolsa".

"También soy de creer que las mujeres tenemos que desenroscarnos y ocupar sólidamente esos lugares que queremos ocupar", agregó.

"En el mundo de la comedia se escuchan mucho frases como 'no, pero ahí no vayas, porque son todos hombres, y lo manejan hombres'. Y para mí es al contrario, a esos lugares hay que ir ocho veces más, porque hay que plantar bandera y no dejar que estas cosas nos tiren para atrás".

"Espero que se revierta"

Gutmann también se refirió a la dura situación económica que atraviesa el país señalando que lo "más desolador", a su juicio es "la falta de trabajo".

"A mí me gusta un modelo donde no haya tanta brecha: gente tan millonaria y otra tan tan pobre. Siento que toda Latinoamérica es así, y es horrible. A la gente hay que tratarla como ser humano, no como mierda. Yo soy medio naif y romántica, creo en un mundo mejor, y realmente espero que esta situación se revierta", agregó.