Se fue un superhéroe: a los 95 años falleció Stan Lee, el creador de todo el Universo de Marvel

Stanley Martin Lieber, escritor, editor y actor en ocasiones falleció este lunes a los 95 años de edad. El padre de Spider-Man, Iron Man, Advenger, Los 4 Fantásticos, Doctor Strange y X-Men, entre muchísimos otros, fue trasladado de urgencia por una ambulancia desde su casa en Hollywood Hills al Cedars-Sinai Medical Center, donde finalmente perdió la vida.

El creador del mundo Marvel habría sufrido varias recaídas este año que debilitaron su cansado cuerpo: tenía neumonía y problemas de visión, según detalló el portal TMZ. Stan Lee le dio inicio al Universo de Marvel junto a Jack Kirby en 1961 con The Fantastic Four.

Lo cierto es que el estadounidense debutó en 1940 con un breve relato del Capitán América, aunque el éxito le llegó 20 años después. Al poco tiempo, nació Spider-Man, su personaje más querido y famoso, seguido de Black Panther y The Incredible Hulk.

Stan Lee junto a Spider-Man, el superhéroe más mimado por el escritor.

El gran éxito que tuvieron los comics de estos superhéroes, a los que hay que incluir al Capitán América y la saga Advenger -la cual llegó al cine con la película “Capitán América: el primer vengador”- hizo que Marvel se convirtiera en la editorial más importante del momento, título que ostenta hasta el día de hoy debido a la fama que logró gracias a los films producidos por Disney.

Marvel Studios fue adquirido por Disney en 2009.

Fue Marvel, de la mano de San Lee (el seudónimo que utilizó hasta el día de su muerte) la que comenzó con la llamada Edad de Plata del cómic estadounidense. Entre sus creaciones destacan personajes que forman parte de la iconografía universal, además de su llegada al mundo del manga –la historieta japonesa- con Heroman y el guion de la serie Ultimo.

Stan Lee junto a Chris Evans (intérprete del Capitán América y La Antorcha Humana) en el Comic-Con International en San Diego, California.

Lee tuvo una relación difícil con Marvel una vez que se alejó de la compañía, entre otros por un acuerdo de desarrollo de siete años que cerró con 20th Century Fox de 7 años por los derechos de Los 4 Fantásticos, Spider-Man y X-Man. Sin ir más lejos, Stan Lee demandó a la compañía en 2002 por regalías y dijo que se le debía la primera película de "Spider-Man". Tres años después resolvió el caso por 10 millones de dólares.

Disney, la dueña de Marvel Studios desde 2009, le pagaba a Stan Lee un sueldo vitalicio de un millón de dólares al año por ser el creador del exitoso imperio. A cambio, Lee participaba en los ya clásicos cameos en las películas del universo cinematográfico Marvel, y trabajaba como asesor creativo para el estudio. ¿Llegará a aparecer en la última película de Advenger?

Su primera aparición como cameo en un film de superhéroes fue en The Trial of the Incredible Hulk, en 1989. Después de esto, los grandes estudios empezaron a llamarlo para que se sumara como casi un extra en todos los proyectos, comenzando oficialmente con X-Men, en el 2000.

“Ellos me llaman: 'Stan, ven el próximo jueves para tu cameo', pero no me dicen qué es. Así que, yo llego y me dicen 'Ve al cambiador'. […] Llego al set y un minuto antes de que empecemos a rodar el director me señala 'Okey, Stan, esto es lo que queremos que hagas'”, había contado tiempo atrás.

Es tal la tradición de ver a Stan Lee en los films de héroes, que también tuvo una escena poscréditos como personaje animado en Big Hero 6. Fue Joan, su hija, quien confirmó la muerte del escritor este lunes. "Mi padre amaba a todos sus admiradores. Era el hombre más grande y más decente", dijo la heredera del creador de Marvel.

Para la suerte de los fanáticos, que llevarán en el recuerdo al notable escritor, desde Disney anunciaron que Stan Lee estará presente en el próximo estreno de Capitán Marvel, Spider-Man: Far From Home (la cual se estrenará en 2019) y Advenger 4. El escritor fue inducido al Salón de la Fama Will Eisner por una carrera destacada, ganando reconocimientos como una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Capitán América 3: Stan Lee apoya al Súper Soldado contra Iron Man.

Su último cameo, hasta el momento, fue en la película "Venom", aunque también tuvo una breve aparición animada en el juego exclusivo de Play 4: Marvel Spider-Man, donde se lo ve dirigiéndole unas breves palabras a Mary Jane Watson, personaje del mundo del arácnido.