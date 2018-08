¡Se la mandó a guardar! El reclamo "estético" de Susana Giménez a Ricardo Darín

Susana Giménez nunca tuvo filtro. Una vez más, la vida demostró que no tiene pruritos a la hora de hablar de sus ex parejas. En una entrevista a Perfil, recordó el escándalo que se armó en la década de los 80 cuando blanqueó su romance con su hoy íntimo amigo Ricardo Darín. Para no ser menos, le lanzó un reclamo estético.

La conductora recordó el escándalo que generó su romance con Darín.

"Sí, un escándalo por la diferencia de edad, fue en el 81. Y ahora parece más mayor él que yo. Los hombres se avejentan más rápido que las mujeres. Y eran 12 años, nada", aseguró la conductora. Luego, halagó al actor.

"Siempre supe que tenían un talento impresionante. Estoy contentísima con su éxito. Veo todas sus películas en mi cine. Hasta El amor menos pensado", agregó sobre el exitoso film recientemente estrenado.

Darín juega a las cartas con su esposa y la diva.

Además, Susana contó, una vez más, qué lugar ocupa el sexo en su vida. "A esta altura me enamora un amanecer, un atardecer, la miradas de mis perros, la felicidad de mi hija, el viaje que hice con Lucía (Celasco, su nieta) a Rusia que la pasamos brutal las dos solas, me enamoran mis amigos, el cine, jugar a las cartas con Ricardo y Florencia (Bas, esposa del actor), cosas simples de la vida", completó.