Se metió en la polémica: la respuesta de Cabré ante el beso de Rufina con Vicuña

En los últimos días, antes de que Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez abandonaran la Argentina para mudarse durante algunos meses a España, se desató una polémica por una imagen que retrató a Rufina, la hija de la "China" y Nicolás Cabré, mientras le daba un beso muy cerca de la boca al actor chileno.

Aunque Cabré y Suárez siempre dijeron que entre ellos habían muy buen vínculo, apareció un rumor que indicaba que la relación entre la ex Casi Ángeles y el papá de su hija mayor habría sufrido un fuerte cimbronazo por el beso de Vicuña. Ante esta situación, finalmente el actor decidió poner paños fríos sobre la situación, y aclaró que él es muy feliz porque sabe que su hija se cría con mucho amor.

Nicolás Cabré habló del beso entre Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña.

Lo cierto es que la foto desató un gran revuelo, y además de generar un debate en las redes sociales, también provocó que Nicolás Cabré saliera a hablar del asunto y respondiera ante las preguntas de la prensa.

"¿Qué te pareció el piquito de Vicuña con Rufina?", le preguntaron al artista a la salida de Sugar, y con cara seria, contestó: "El beso es en la nariz, pero decí lo que querías, ¿qué tendría que decir yo?".

Vicuña fue fotografiado mientras le daba un beso en la nariz a Rufina Cabré.

"Yo soy feliz, sé que es una niña que se cría con mucho amor, y lo tomo natural porque es un beso en la nariz, igualmente si yo tuviese algo que hablar, lo hablo con ellos y no acá", dijo después relajado, cuando se detuvo a hablar unos minutos con los periodistas.

Además de contestar que no hubo ningún conflicto con su ex novia, Cabré aclaró que no tiene ninguna duda de que su hija crece en un ambiente sano y lindo.

Vicuña y Suárez fueron fotografiados en Ezeiza antes de partir hacia Madrid.

"Yo estoy tranquilo y tengo la suerte de saber que la nena se cría conmigo, y en la casa de la madre que se la trata con mucho amor y eso para mi es una tranquilidad", cerró.