"Sé quién soy, porque no hice nada malo", dijo Gianola tras las denuncias de abuso

Fabián Gianola está pasando, tal vez, por uno de los momentos más delicados de su vida: fue denunciado públicamente por abuso sexual por la actriz Fernanda Meneses, quien contó le puso la mano “debajo de la pollera”. Estas acusaciones fueron ratificadas más tarde por Mercedes Funes, quien sin nombrar al actor aseguró que también habría sido víctima de sus viles tratos.

Al mismo tiempo, bajo este panorama se dieron a conocer unos Gianola le mandó a Meneses en 2017, donde el aseguraba estar dispuesto a quitarse la vida: “Vos vas a lo de Rial y yo esta tarde me tiro abajo de un tren, no te hagas problema. No tengo problema en quitarme la vida porque ya no aguanto más”, se puede oír en uno de los fragmentos de las escuchas.

Gianola se defendió y adelantó que llevará a Meneses ante la justicia.

Por esta razón, el conductor y humorista decidió romper el silencio y en diálogo con Intrusos advirtió que le iniciará acciones legales a Meneses. “Está todo en manos de mis abogados. Con mis abogados voy a ir por el camino judicial porque es un daño enorme”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que no tiene nada que esconder y sentenció: “Sé quién soy, porque no hice nada malo y porque no hay ni una sola denuncia judicial. Es todo mediático, una sarasa. Si yo contara lo que tengo en el celular de familiares de esta persona, es terrible”.

Meneses aseguró que el actor la abusó en reiteradas oportunidades.

En medio de este escándalo, se dio a conocer que Gianola hará una radionovela llamada “Amor en la sangre” junto a Santiago Bal y Pata Villanueva.

En la historia, Bal es “Juan”, un hombre de 65 años que le dará una nueva oportunidad al amor. Mientras que Gianola será “Ulises”, quien vivirá un affaire con “Daniela”, el personaje interpretado por Nori Krieg.