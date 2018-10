Secretaria de Ottavis y ex compañera de Laurita: quién es Bianca Iovenitti, la nueva novia de Fede Bal

Antes de surgir como la nueva conquista de Fede Bal, Bianca Iovenitti ya supo estar presente en las páginas de espectáculos como la secretaria hot de José Ottavis.

La joven conoció al ex líder de La Cámpora en el espectáculo Plumas en la Noche, encabezado por Moria Casán, y él luego la invitó a unirse a su equipo.

"Supo que me quería quedar en Capital, y me dijo si me quería sumar", explicó Iovenitti, oriunda de Mar del Plata, en charla con Paparazzi, explicando que su tarea era organizar la agenda de reuniones de Ottavis.

Sin embargo, lejos de la política, su formación principal es como bailarina. Comenzó a los tres años con clases de danza clásica, folclore y contemporánea, y luego se animó a hacer castings para obras de revista.

"Quiero llegar lejos bailando. Lo de vedette viene como añadidura. Al principio, me costó adaptarme al ambiente, pero esto es lo que me gusta", aseguró.

Romance

Y ahora, Bianca parece estar encaminada a convertirse en la nueva novia de Fede Bal, luego de que el bailarín de Magnífica, Nahuel Da Costa, los escrachara en su cuenta de Instagram con un video donde se los ve muy acaramelados. Vale recordar que el romance ya se rumoreaba hace unas cuántas semanas.

La bailarina actualmente forma parte del elenco de la obra que encabeza Carmen Barbieri y en la que también actúa Bal. Como dato para sumar al morbo, Iovenitti fue compañera de jurado de Laurita Fernández en Combate.