SecuestraronAUnaCamilizer: las confusas alertas de secuestro después del show de Camila Cabello

A través de una serie de episodios confusos, el hashtag #SecuestraronAUnaCamilizer se viralizó luego del show de Camila Cabello en el estadio DirecTV Arena, ubicado en Tortuguitas.

Es que los fans de la estrella pop comenzaron a difundir el supuesto secuestro de tres chicas que habían asistido al show y que desaparecieron.

El caso del que más detalles se tenía era el de una joven identificada como Camila Carou que, según una testigo, fue subida contra su voluntad a una Kangoo blanca con vidrios polarizados al regresar a Lanús este.

eu, yo llegué a mi casa tarde y no tenía wifi, no me paso nada estoy bien en mi casa — cäm HOY JSJWLSK1MLWLQOS (@0nlycabello) 21 de octubre de 2018

Horas después -y de que hasta el YouTuber Julián Serrano pidiera por su aparición- la adolescente aclaró que había llegado tarde a su hogar y que no tenía WiFi.

Casos sin confirmar

En otro de los episodios, una chica que esperaba que la pasaran a buscar después del show habría desaparecido luego de subir a una Ford blanca sin patente.

SIGAN EL HILO DE ÉSTE TWEET CON TODA LA INFORMACIÓN QUE TENGAN SOBRE LAS CHICAS SECUESTRADAS DESPUES DEL SHOW DE CAMILA CABELLO.

Y MENCIONEN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN RECONOCIDOS PARA QUE SE DIFUNDA POR FAVOR.

(tv, radio, figuras públicas)#SecuestraronAUnaCamilizer pic.twitter.com/23bXxwWLjQ — LULU LOVERA�� (@loveralulu) 21 de octubre de 2018

Finalmente, en Banfield, se alertó sobre el rapto de otra fan de Cabello que había ido al recital. Se dijo que esta joven, llamada Karla, llevaba un buzo amarillo con las siglas NBTS, correspondientes a Never Be The Same, el nombre de la gira de la cantante.

OK OK GENTE AYÚDENME A REPORTAR ESTAS DOS CUENTAS POR DIFAMACIÓN Y USO DE MI IDENTIDAD ENCIMA QUE TODO ES UN COMPLOT Y NO SE HA CONFIRMADO QUE HAYA NI UNA SOLA CHICA SECUESTRADA, SIGAN CREYÉNDOSE SUS CUENTOS #SecuestraronAUnaCamilizer pic.twitter.com/zt5NlwR9Ic — $$$val (@lovepersex) 21 de octubre de 2018

Sin embargo, en Twitter, una usuaria apareció asegurando que Karla jamás existió y que habían utilizado sus fotos para armar las publicaciones donde se pedía por su aparición.