Seres de luz, auras y centros de energía: las experiencias paranormales de Patricia Sosa

Sorprendiendo al conductor Andy Kusnetzoff y a los invitados de turno en el programa Podemos Hablar, Patricia Sosa se animó a relatar una serie de experiencias personales con lo sobrenatural.

Patricia Sosa relató su experiencia con "seres de luz".

"Yo creo que hay muchos seres en otros planos, los vi", reveló explicando que viajó al cerro Uritorco, en Córdoba, junto a un grupo que se dedica a visitar "centros de energía y hacer que esas luces aparezcan, que no son platos voladores".

"Son luces muy grandes, que las ves y te saludan, te demuestran manifestaciones, se ponen más chicas, más grandes. Es como que ellos te registran para siempre", contó.

"Salieron como 20 naves"

Según el relato de Sosa, escaló el cerro a la medianoche hasta llegar a una especie de balcón natural. "En un momento una señora me dijo 'están llegando dos naves de luz por la izquierda'. Vimos en el horizonte dos puntitos que al segundo estaban arriba de la copa de los árboles, como en forma de hornalla".

Fue allí cuando Patricia decidió cantar una canción de su autoría, coincidentemente titulada Luces, la cual hizo que aquellos focos celestiales se apagaran. "Termina la canción diciendo 'esa luz es un regalo de Dios' y atrás del Uritorco se puso como de neón y salieron como 20 naves. Me puse a llorar. Por suerte estaba con mis amigas que pueden corroborar esto, fue un festival de bienvenida absoluta", agregó.

Esta no fue la única experiencia paranormal que vivió la cantante: aseguró haber tenido varios contactos extraños durante recitales. "Me pasó de estar cantando y tener una luz en el cielo, o sentir que no tenía 'tapa' en la cabeza y ver el aura a algunas personas", recordó.