"Si no te quedás quieta, te mato": motochorros asaltaron a Andrea Frigerio en Belgrano

Andrea Frigerio se sumó a la lista de víctimas de la inseguridad. El hecho ocurrió el sábado cuando caminaba por Belgrano junto a sus hermanas. Fue asaltada por un hombre que la agarró de atrás y la amenazó.

"Íbamos con mis tres hermanas cerca del cruce del tren, por la calle Triunvirato, cuando un hombre se me acercó por atrás, me empujó y me dijo que si no me quedaba quieta me mataba", explicó la actriz a TN luego de publicar lo vivido en su cuenta de Instagram.

Frigerio contó que venía de almorzar con sus hermanas, después de haber limpiado la casa de su papá, que murió hace un mes. "Forcejó conmigo para llevarse la cartera pero no pudo, así que me tironeó para sacarme el reloj, que no era ni lujoso ni vistoso", relató.

"Me lastimó el brazo para sacármelo y se escapó en moto junto a un cómplice. Incluso, pasaron el paso a nivel justo cuando pasaba el tren y casi los atropella", añadió.

La publicación de la actriz en su cuenta de Instagram.

Como si fuera poco, luego del episodio se acercó un policía y le preguntó si quería hacer la denuncia. "Estaba lleno de gente y nadie se sorprendió ni me ayudó; me da tristeza que todo esté naturalizado", lamentó.

"Estoy en shock. Siento que voy a salir a la calle y me puede volver a pasar; a mí, a mi hija o a mi marido. Estamos muy vulnerables frente a esta situación”, concluyó.

También, Maju Lozano fue asaltada por motochorros cuando se encontraba en un restó, en Armenia y Costa Rica. La conductora estaba hablando por teléfono y un arrebatador pasó y se lo quitó.