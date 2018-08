Sigue el cruce: Nazarena Vélez, recargada, volvió a apuntar contra Federico Bal

No sólo ratificó sus dichos, sino que volvió a cuestionar una actitud del ex de su hija.

Sigue la pelea. Después de que le negaran el sobreseimiento en la causa que Federico Bal le inició por “calumnias e injurias”, Nazarena Vélez explicó por qué nunca asistió a las audiencias y volvió a arremeter contra el ex novio de su hija, Barbie.

Nazarena, Barbie y Fede Bal.

La elevación a juicio volvió a instalar en los medios el cruce judicial que Fede y Barbie mantuvieron hace dos años cuando ambos se denunciaron por violencia de género tras su ruptura. “Esto le hace muy mal a Barbie, esto no lo quiere nadie de la familia. El que lo quiere es él. Parece que le encanta hablar de esto. Él dice ‘no’, pero lo manda a todos los periodistas. Le encanta todo esto, es penoso”, denunció en diálogo con Confrontados.

“No fui a las audiencias porque no tengo ganas de encontrarme con esta persona. Claro que no me arrepiento de lo que dije. Todo lo que dije es lo que siento. Lo dije como mamá y es lo que siento. Me banco todas las consecuencias y también voy a obedecer lo que me digan los abogados”, explicó.

Pese a que hasta ahora logró esquivar los encuentros, existe la posibilidad de que se vea cara a cara con Fede en el juicio. “Voy a intentar no cruzármelo porque no sé cómo voy a reaccionar. Nunca me encontré con la persona que fue violenta con mi hija”.

Fede Bal insiste y llevó a juicio a Nazarena Vélez.

“No es algo que me contó

Barbie

, es algo que yo vi y que me contó el médico que atendió a mi hija. Es muy extraño que la Justicia no haya tomado una resolución cuando un perito vio a los golpes y dijo que fueron golpes hechos por un hombre y que fueron trompadas y contusiones. Después eso quedó en la nada”.

Por último, pese a que la Justicia sobreseyó tanto a, como ainsistió con que el hijo deejerció violencia de género: