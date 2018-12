Sigue la pelea Ciccioli - Jaller: él dice que lo extorsionan y ella asegura que fue hostigada

Tras ser acusado en reiteradas oportunidades por “acoso sexual”, Martín Ciccioli decidió finalmente romper el silencio y cruzar a través de las redes sociales a Nieves Jaller, la modelo que lo denunció en la Justicia debido a las fotos, videos y mensajes explícitos que le llegaban constantemente de parte del periodista desde hacen poco más de cinco años.

Llega la hora d la verdad. Se termina el show. No saben dnd se metieron. La Justicia penal dijo q no es acoso. Xq si fuera cierto, q yo t mande eso, lo bloqueas y chau. Es acoso solo en caso d menores. Uds editaron, manipularon y se metieron y subieron archivos personales. — Martin Ciccioli (@MartinCiccioli) 5 de diciembre de 2018

Furioso por algunos comentarios de la vedette, el panelista de El Diario de Mariana salió a responderle vía Twitter. “Llega la hora de la verdad. Se termina el show. No saben dónde se metieron. La Justicia penal dijo q no es acoso. Porque si fuera cierto, que yo t mande eso, lo bloqueas y chau. Es acoso solo en caso de menores”, dijo el periodista.

Mentís tanto q decís q me tenes bloqueado y aquí t escribo. Fuiste al fuero d La Ciudad obligada xq yo me denuncie antes. Entregue el teléfono. Vos no. Basta d verso. Pensas q así vas a construir una carrera. Quieren silencio x guita. Bochornosa operación. Tengo pruebas. — Martin Ciccioli (@MartinCiccioli) 5 de diciembre de 2018

Y agregó: “Ustedes (por las denunciantes) editaron, manipularon, se metieron y subieron archivos personales. Mentís tanto que decís que me tenés bloqueado y aquí te escribo. Fuiste al fuero de La Ciudad obligada porque yo me denuncie antes. Entregué el teléfono. Vos no. Basta de verso. ¿Pensás que así vas a construir una carrera?”.

No hay delito en ningún video. Mejor dicho, el delito lo cometen ustedes y esa runfla d extorsionadores.!Estudia antes d escribir pavadas. Como si nadie tuviera videos tuyos. No t cruzo desde 2013. No podes sostener la mirada Nieves. En la Justicia penal no t presentaste. Yo si — Martin Ciccioli (@MartinCiccioli) 5 de diciembre de 2018

Durante su descargo, Ciccioli también acusó a Jaller de exigir “plata” a cambio de mantener silencio y aseguró que tiene pruebas. “Bochornosa operación. No hay delito en ningún video. Mejor dicho, el delito lo cometen ustedes y esa runfla de extorsionadores. Estudia antes de escribir pavadas. Como si nadie tuviera videos tuyos”, siguió.

Hagamos d cuenta q fuera cierto d q t vuelvo loca con videos y chats dnd soy un degenerado. Xq no me bloqueaste. Es más, seguís sin bloquearme. Los peritos informáticos resuelven en segundos q es verdad, Y TODO Lo Q Se MANIPULO. — Martin Ciccioli (@MartinCiccioli) 6 de diciembre de 2018

Y sumó: “No te cruzo desde 2013. No podés sostener la mirada Nieves. En la Justicia penal no te presentaste. Yo sí. Hagamos de cuenta que fuera cierto de que te vuelvo loca con videos y chats, donde soy un degenerado. ¿Por qué no me bloqueaste? Es más, seguís sin bloquearme. Los peritos informáticos resuelven en segundos que es verdad y todo lo que se manipuló”.

A la Justicia Nieves. Todo tiene un límite. T fuiste al pasto. No me podes sostener la mirada. Tengo mucha prueba q no t deja bien parada. Y no son las fotos videos porno tuyos q me mandabas. D 2013 para acá solo t crucé una vez. Viniste a mostrar chats d Pauls. — Martin Ciccioli (@MartinCiccioli) 6 de diciembre de 2018

Por último, el conductor radial afirmó que “todo tiene un límite” y que verá nuevamente a la modelo en la Justicia. “Te fuiste al pasto. No me podés sostener la mirada. Tengo muchas pruebas que no te dejan bien parada. Y no son las fotos, videos porno tuyos que me mandabas. De 2013 para acá solo te crucé una vez. Viniste a mostrar chats de Pauls”, sentenció.

Me estás amenazando ? No se donde me metí ? No se contame vos en donde me metíii .. no te preocupes que por eso la causa es “hostigamiento” porque temo por mi integridad justamente. No hay edición alguna y lo sabes bien — NievesJaller (@Nievesjaller) 5 de diciembre de 2018

Te arrobe desde el principio o sea q fue obvio en todo momento q no estas ni estuviste bloqueado y nunca lo pensé hacer. Mis pruebas ya están entregadas y la justicia va a determinar lo q vos vas a tener q hacer, no yo — NievesJaller (@Nievesjaller) 5 de diciembre de 2018

Al ver la reacción del periodista, Jaller reconoció que le envió videos súbitos de tono, pero aclaró que eso estaba “consensuado” entre los dos. “Los video míos están en un contexto íntimo, consensuado. Lo tuyo nunca fue así ¡enfermo! Si no sostuve la mirada fue porque tu compañerita (Mercedes Ninci) me hizo llorar para defender lo indefendible”, se defendió la modelo.

Loa video míos están en un contexto íntimo, consensuado. Lo tuyo nunca fue así! Enfermo ! Si no sostuve la mirada porque tu compañerita #mercedesninci me hizo llorar para defender lo indefendible y mi denuncia penal ya esta hecha . Vas a caer — NievesJaller (@Nievesjaller) 5 de diciembre de 2018

Ya tengo una carrera ... en todo caso el q se la viene destruyéndose sos vos . No es mi culpa . Te tenes q hacer cargo de todo lo que hiciste y punto . — NievesJaller (@Nievesjaller) 5 de diciembre de 2018

Y cerró: "Mi denuncia penal ya está hecha. Vas a caer. Te arrobé desde el principio o sea que fue obvio que en todo momento no estabas ni estuviste bloqueado, nunca lo pensé hacer. Mis pruebas ya están entregadas y la justicia va a determinar lo que vos vas a tener que hacer, no yo. La causa es ´hostigamiento´ porque temo por mi integridad justamente”.