Silencio, médico y miedo: cómo están hoy Vicky Xipolitakis y su bebé, Salvador

“Quiero hacer una denuncia porque estoy con un demente”. Esa fue la frase de Vicky Xipolitakis que alertó a la Policía, después de que la griega llamara de urgencia al 911 en medio de una pelea con su marido, el empresario Javier Naselli. Desde entonces, la mediática se llamó a silencio y sólo permitió que Moria Casán revelara algunos de los detalles de lo que está sucediendo puertas adentro de su departamento en Recoleta.

Vicky Xipolitakis dio a luz hace menos de una semana a su bebé, Salvador Uriel.

Después de un día de silencio, Vicky volvió de a poco a hablar. Según pudo saber BigBang, está más tranquila y abocada a la crianza de su bebé, que hoy tiene su primer turno con el pediatra. “Cumple su primera semana de vida”, le comenta orgullosa a su entorno. De la pelea no quiere hablar, quiere resguardar los detalles del conflicto para resguardar a su bebé, Salvador Uriel.

Vicky sigue en el departamento ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear que comparte con su marido cuando visitan el país. En efecto, la pareja pasa la mayor parte del año en una lujosa propiedad ubicada al sur del Soho de Manhattan y en la lujosa mansión de Los Hamptons. Pero regresaron a la argentina por el nacimiento de su primer hijo.

Lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en una pesadilla en la noche del lunes. Una fuerte discusión de pareja terminó con un llamado de la rubia al 911. Encerrada en el dormitorio de su bebé y con su marido del otro lado golpeando la puerta e insultándola, Vicky le advirtió: “Golpeás una vez más y te denuncio”. El empresario siguió y la griega cumplió.

Hasta ahora, fue Moria Casán quien ofició de vocera. Desde su programa, la conductora se encargó de explicar qué fue lo que sucedió dentro del departamento, aunque aclaró que iba a “suavizar” el episodio, al tiempo que remarcó que se trató de un hecho de “violencia de género”, que tiene que ser tomado con seriedad.

Golpeás la puerta una vez más y te denuncio"

“Yo hablé por teléfono con ella, estábamos con Galo (su asistente) en casa y después me mandó cuatro o cinco audios que yo no voy a mostrar porque es mi amiga. Acá hay como una especie de caída de cable a tierra, ella acaba de ser mamá y se le da vuelta el mundo”, comenzó Casán.

Aunque insistió en que no iba a contar toda la verdad, Casán reconoció: “Parece que hace un tiempito que viene un cierto nervio de él, irritabilidad que se manifiesta en un destrato verbal por la manera de ser de ella. Vicky me dice que lo está bancando por amor, pero ayer (por el lunes) él estaba nervioso y le dijo que quería comer mientras ella estaba tratando de hacer dormir al nene, entonces le dijo que no gritara. Él le empieza a golpear la puerta del cuarto y ella le abre y le pide que se calle. En medio de la discusión él agarra al nene y lo saca de la cuna y le dice entonces me lo llevo a comer conmigo. Se lo quiso llevar”.

Vicky conoció al empresario durante unas vacaciones en Punta del Este.

"Ella me dijo que él la provoca y que han tenido situaciones así otras veces. Él ahora salta por cualquier cosa, ella me dice que él tiene buen corazón pero que ahora salta por todo. A ella me parece que la descoloca el puerperio", cerró Moria.