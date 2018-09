Silvina Luna acusó a Karina de serle infiel al Kun con El Polaco y la cantante estalló: "Desubicada"

Karina “La Princesita” Tejeda volvió a estar en el centro de la escena desde que se animó a contar las presiones que sufría por parte de la familia de su ex, Sergio Agüero, para “quedarse mudita”.

Esto motivó a que Mayra, la hermana del ex Independiente, le saliera al cruce, la tildara de ser una “mosquita muerta” y remarcara que solo estuvo con el futbolista por su posición económica.

“¿Mudita o mosquita muerta? Alguien quiere ser Caperucita en este cuento. Pero todo al final se sabe, la abuelita era el lobo. Se acabó la moneda extranjera. Hay que hacer prensa para el peso, pero no a costa de mi familia”, disparó sin piedad la hermana del Kun.

Ahora, una vez más, Karina volvió a ser noticia, pero esta vez por las palabras que le dedicó Silvina Luna en el programa Incorrectas. La modelo, ni lenta ni perezosa, acusó a la cantante de cumbia de serle infiel al delantero del Manchester City con El Polaco, su ex pareja.

Según Luna, “hubo un momento en el que Karina no estaba tan bien con el Kun Agüero y se notaba que necesitaba algún tipo de contención”. Esta frase derivó en la furiosa respuesta de la cantante, quien aseguró que estuvo a punto de iniciarle acciones legales.

En diálogo con el ciclo que conduce Moria Casán, Karina trató de “desubicada” a la morocha y disparó: “Es la primera vez que sentí ganas de hacer algo legal con gente que se mete donde no corresponde. Yo también sé cosas, pero no las cuento porque tengo códigos”.

Y siguió: “Se está metiendo en un terreno que no le incumbe y yo creo saber por qué es. Yo sé algo de ella y tengo algo de ella, pero tengo códigos y soy persona. Lo tengo hace rato y si quiere se lo muestro. Me gustaría hablar con ella si tiene ganas…..”.

Luego de que la artista desafiara a Luna a que le diga las cosas “en la cara”, la modelo tomó la palabra y redobló la apuesta: “El Polaco tenía relaciones de dependencia con sus ex, no cortaban nunca y yo lo padecí. Fue una de las cosas por las que me separé. Tengo dos casos puntuales con Karina, pero dejémoslo ahí porque realmente no tengo intención de hablar”, dijo.

Por último, la flamante panelista retó a Karina a contar las cosas que sabe sobre ella y cerró: “La invito a que cuente lo que sabe porque a mí no me cabe la amenaza, si tenés algo, mostralo. Yo también tengo cosas para contar y cuando lo quiera hacer, lo haré directamente, no te voy a amenazar”, sentenció Luna. ¿Qué dirá El Polaco frente a estas acusaciones?