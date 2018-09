Silvina Luna habló del romance "enfermizo y tóxico" que vivió con El Polaco: "Había excesos"

En las últimas horas, Silvina Luna y Karina “La Princesita” Tejeda tuvieron un fuerte ida y vuelta después de que la modelo y actual panelista de Involucradas asegurara que la cantante de cumbia le fue infiel a Sergio “Kun” Agüero con El Polaco, ex pareja de ambas.

Silvina Luna habló de su relación con El Polaco.

Sin ir más lejos, Luna señaló que “hubo un momento en el que Karina no estaba tan bien con el Kun Agüero y se notaba que necesitaba algún tipo de contención. El Polaco tenía relaciones de dependencia con sus ex, no cortaban nunca y yo lo padecí. Tengo dos casos puntuales con Karina, pero dejémoslo ahí porque realmente no tengo intención de hablar”, explicó.

Pero en Intrusos, el músico desmintió a la modelo y afirmó que no tiene contacto con la mamá de su hija, la pequeña Sol. “Nada que ver. Mirá, yo casi no tengo ni contacto con Karina. Todo es telefónicamente, calcúlale que yo la retiro a mi hija los miércoles en el colegio y la dejo los viernes a la mañana. Ni siquiera la voy a buscar a la casa (de Karina)”, explicó El Polaco.

Y siguió: “Creo que la primera vez que estuvimos juntos después de tantos años compartiendo un mismo lugar fue hace poquito, en el cumpleaños de la nena”. Frente a esto, Luna tomó la palabra, tildó de “enfermiza y tóxica” su romance con el cantante de cumbia y aseguró que estuvo “ciega” durante la relación que vivió el año pasado con el participante del Bailando.

Para la panelista, todo esto empezó “por mi chiste de El Polaco y su harem y lo voy a sostener para toda la vida” y agregó: “Él es dependiente de todas sus ex parejas. Al principio de la relación, Ezequiel me contó que tuvo algo con Gianinna (Maradona). Pero son amigos ahora”.

Por otra parte, la modelo remarcó que le costó mucho “ponerle un punto final” a su relación con el referente de la movida tropical. “Era una relación tóxica. Fue difícil, por eso cuando vuelvo a hablar de este tema no me hace bien”, sostuvo en diálogo con Intrusos.

Y continuó: “No sé si fue la peor relación, pero fue la que más me enganché y la que más sufrí. Había muchas cosas que prefiero guardármelas. Más allá de Barby Silenzi, había otros factores. Había cosas de excesos y tuve que cambiar mis hábitos. Eran diferentes, poco saludables”.

Silvina Luna y El Polaco se conocieron durante la temporada de teatro en Carlos PAz.

Por último, Luna detalló que intentó “ayudarlo y acompañarlo” siempre que pudo y sentenció: “Al principio pasamos momentos maravillosos, nos recontra divertíamos. Pero cuando empezó el Bailando, que fueron seis meses de la relación, empezó a caerse todo. La inestabilidad de él me mataba. Decía una cosa y después hacía otra”.