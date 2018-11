Silvio Soldán reveló que Silvia Süller le "rompió el escroto" (literal) y le tuvieron que dar varios puntos

Hace mucho, allá por el año 2008, Silvia Süller reconoció durante una entrevista en el living de Susana Giménez que Silvio Soldán fue el “gran amor” de su vida. Pero al parecer el reconocido conductor no tiene el mismo recuerdo de su relación con la mediática, ya que durante una entrevista con Pampita reveló una insólita lesión que le provocó la hermana de Guido.

Durante la entrevista que le realizó la modelo en el ciclo que conduce por Net TV, el galán confirmó que Silvia Süller le rompió “el escroto” (literal) durante su extenso romance. Impresionada ante tal revelación, Pampita le preguntó: “¿Tan apasionados eran? ¿Fue con los dientes?”, pero Soldán evitó dar mucho más detalles de aquel incidente, aunque le quedaron secuelas.

Pampita, muy sorprendida ante el relato de Soldán.

Según detalló el galán, no fue cuando tenían relaciones, sino que el impactante incidente se originó a raíz de una discusión ¿producto de una patada? que tuvo con Süller. "Fue un sábado a la noche y al otro día tenía que ir a Feliz Domingo, así que fui, hice el programa y después fui a la clínica que estaba al lado del canal y me cosieron, me cosieron bastante”, contó.

Pero esta no fue la única experiencia traumática en la vida amorosa de Soldán. Una vez superado el tema de su lesión testicular, reveló que una de sus tantas novias, que no pertenecía al mundo del espectáculo, lo quiso matar. “Compró una pistola y todo. Era un miércoles porque yo tenía que ir a conducir Grandes valores del Tango y, en lugar de eso, estaba forcejeando con ella”, dijo.

Según explicó, tuvo que luchar con su pareja para arrebatarle el arma de fuego y así poder irse a conducir su programa. “Le pude sacar la pistola y me fui al programa”, concluyó con su relato frente a la cara de sorpresa de Pampita, quien no pudo salir de su asombro.